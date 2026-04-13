Въпреки контузията: Малена Замфирова вече тренира за завръщането си на пистата

Младата звезда на българския сноуборд Малена Замфирова отново показа силен дух, споделяйки кадри от своята рехабилитация. След трудния период и двете операции, наложили се след ужасяващия инцидент в Чехия по време на подготовка за Световната купа, Малена вече се възстановява успешно у дома. Тя е заобиколена от подкрепата на близките си и екип от специалисти.

Малена Замфирова показа кадри от рехабилитацията си в домашни условия

В кратко видео, публикувано като “story” в Инстаграм, 16-годишната състезателка демонстрира упражнения за разтягане с ластик, изпълнявани върху масажна маса. До нея плътно стоят физиотерапевти, които внимателно следят всяко движение, както и нейният ръководител Михаил Ненов, който също участва активно в процеса на възстановяване.

Видеото е придружено от песента “Wanna Be The Best” на Мария Илиева, съвместно с KNAS и Bacardy - символичен избор, който ясно подсказва амбицията и вътрешната сила на младата спортистка. Посланието е повече от ясно: въпреки предизвикателствата, тя остава фокусирана върху целта си да се върне още по-силна и да продължи да се развива на най-високо ниво.

