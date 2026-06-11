Кабинетът "Радев":

С нов закон: Петър Стойчев иска да реши генерално проблема с Нургюл Салимова

11 юни 2026, 12:19 часа 516 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
С нов закон: Петър Стойчев иска да реши генерално проблема с Нургюл Салимова

"В тясна комуникация сме с министъра на младежта и спорта, колегите от Комисията по въпросите за младежта и спорта и коментарите, които водим към този момент ни водят към едно, а именно ревизиране на Закона за физическото възпитание спорта. Там има пропуски, които трябва да бъдат обсъдени на експертно ниво", каза депутатът от "Прогресивна България" и председател на спортна комисия Петър Стойчев пред медиите в парламента във връзка със заплахата на шамхатистката Нургюл Салимова да започне да се състезава за друга държава.

Какъв е проблемът?

Петър Стойчев обърна внимание, че това е проблем, който е налице от 2013 г. в българския шахмат.

"Имаше период с пет федерации, не само с две. Има федерация, която притежва национален лиценз, има друга федерация, която притежава международния лиценз. Този проблем, както казах е почти 13 години на дневен ред. Не само в българския шах, в българските щанги, в много български спортни структури наблюдаваме такива проблеми, които се влачат от години", добави още Стойчев. 

По думите му в годините назад, когато е имало такъв проблем, един или друг политик или заможен български гражданин се е появявал и го е решавал, но въпросът трябва да намери решение генерално. ОЩЕ: Шахматистка №1 на България Нургюл Салимова заплаши, че може да започне да се състезава за друга държава!

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Петър Стойчев шах Нургюл Салимова Прогресивна България
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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