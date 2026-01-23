"Задава се катастрофа": Предупредиха Хамилтън и Льоклер за нова криза във Ферари

Бившият пилот от Формула 1 и брат на великия Михаел Шумахер - Ралф, предупреди Люис Хамилтън и Шарл Льоклер, че сезонът на Ферари през 2026 г. вече изглежда като "катастрофа" поради подхода на отбора към разработването. Скудерия подхожда изключително агресивно към новите правила за двигателите и по същество работи върху два различни болида. Шефът на Ферари Фред Васьор потвърди по време на коледното събиране на отбора в Маранело, че е възприет двуфазен подход към разработването за първото състезание по новите правила.

Шумахер предрече катастрофален сезон за Ферари

Болидът от тип А ще бъде използван по време на тестовете зад затворени врати в Барселона следващата седмица, а болидът от тип Б ще бъде представен на официалните предсезонни тестове в Бахрейн следващия месец. Това ще доведе до значителни аеродинамични и свързани с производителността подобрения в Бахрейн, където ще се види ясна еволюция на SF-26. Ферари не е единственият отбор в това отношение, като по-голямата част от отборите вече потвърдиха, че каквато и да е колата в Барселона, тя ще бъде много различна по време на тестовете в Бахрейн и старта на сезона.

ОЩЕ: Отбор от Формула 1 е готов да се раздели с един от пилотите си, за да привлече звездата на Ферари

Миналия сезон Ферари спря разработката на своя SF-25 в началото на шампионата, за да се фокусира върху 2026 г. с изцяло новите си автомобили и двигатели. Това беше разочароваща ситуация за Хамилтън и Льоклер, тъй като Ферари се отдалечи още повече от лидерите с напредването на сезона и падна от второ на четвърто място в класирането на конструкторите в последните осем състезания. Отборът се надява, че решението да премине към 2026 г. рано ще даде резултати през този сезон, тъй като Хамилтън се стреми към рекордна осма титла, а Льоклер преследва първата си.

"Отново се задава катастрофа"

Но според Шумахер, Ферари е избрал сложен път. Той определи подхода на тима към болида си като катастрофален, твърдейки, че отборът разработва отделни концепции, които да отговарят индивидуално на нуждите на Люис Хамилтън и Шарл Льоклер: "Що се отнася до Ферари, изглежда, че отново се задава катастрофа, поне ако четем между редовете", каза Шумахер в подкаста Backstage Boxengasse на Sky Deutschland. "Това е най-забележителното. Изглежда, че разработват две различни коли. Мога почти да си представя, че това е защото Шарл Льоклер и Люис Хамилтън имат напълно различни мнения за колата. Ако това е така, то е катастрофа от самото начало. Винаги съм казвал, че не можеш да разработваш две коли, а Фред Васьор също намекна за това, така че всичко изглежда далеч от идеалното."

ОЩЕ: