Никола Цолов в компанията на четирикратния шампион във Формула 1 Макс Верстапен (СНИМКА)

Българският пилот Никола Цолов стана свидетел на впечатляващо събитие, а след това сподели една маса с четирикратния шампион във Формула 1 - Макс Верстапен. Нидерландецът взе участие в нетрадиционно състезание, в което трябваше да изпревари 100 картинг пилоти на пистата "Силвърстоун". Той разполагаше с максимум 35 обиколки и 75 минути, за да изпревари всички на адаптираната писта на състезателния комплекс в Нортхамптъншир. Верстапен излезе от 101-а позиция начело след само 14 обиколки и 35 минути.

Никола Цолов изгледа шоуто на Верстапен на живо

Верстапен се изкачи до 37-о място в края на хаотичната първа обиколка, по време на която много пилоти се сблъскаха или излязоха от пистата, което доведе до кратко прекъсване на състезанието. Безмилостният нидерландец, който предупреди по радиото участниците, че "това не е благотворително събитие", се изкачи на 10-а позиция в началото на шестия тур и беше четвърти в 10-тата обиколка, като всеки пилот, когото изпреварваше, се налагаше да се оттегли от състезанието. На този етап стартовото поле - съставено от личности от телевизията, спорта и социалните медии, без нито един професионален състезателен пилот, включваше само нидерландския журналист Джаки Мартенс, конструктора на двигатели за Ред Бул Луис Ослер и ютюбъра Зак Алсоп.

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Max Verstappen took on 100 amateur kart drivers starting from dead last



It took him just 14 laps to pass all of them pic.twitter.com/28b1Z2p9y9 — Barstool Sports (@barstoolsports) September 16, 2026

Цолов на една маса с Верстапен

И тримата получиха допълнителна "бърза обиколка", при която можеха да отсекат един завой от пистата, за да се опитат да задържат Верстапен по-дълго, но той неизбежно ги настигна. Мартенс, който беше на полпозиция след квалификациите, беше последният пилот, който беше изпреварен, като Верстапен завърши предизвикателството си с 40 минути и 21 обиколки преди края. Българската звезда Никола Цолов изгледа състезанието от трибуните. След това той публикува снимка в социалните мрежи, на която седи на една маса до Верстапен.

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