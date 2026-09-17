ТВ програма: Спорт по телевизията днес - 17 септември 2026

Седмицата продължава с много емоции за феновете на спорта. Българският телевизионен ефир ще предложи куп предложения в четвъртък, 17 септември. Отборът на Левски излиза на терена на Националния стадион "Васил Левски" за първия си мач от груповата фаза на Лига Европа. Освен футбол, любителите на волейбола, голфа и колоезденето също ще има какво да гледат. Ето спортната програма в родния ефир днес:

Спортна програма на 17 септември:

13:00 Футбол: Аделаида Юнайтед - Тай По, Шампионска лига на Азия 2 - Нова спорт

13:00 Футбол: Мачида Зелвия - Свай Риенг, Шампионска лига на Азия 2 - Diema Sport 3

14:00 Голф: BMW PGA Championship - MAX Sport 1

14:35 Колоездене: Обиколка на Абруцо, трети етап, мъже - Евроспот

15:15 Футбол: Пном Пен Краун - Кучинг Сити, Шампионска лига на Азия 2 - Нова спорт

15:15 Футбол: Шанхай Шенхуа - Тампайнс Роувърс, Шампионска лига на Азия 2 - Diema Sport 3

17:00 Волейбол: Европейско първенство: Сърбия - Белгия - MAX Sport 2

17:20 Колоездене: Обиколка на Люксембург, втори етап, мъже - Евроспорт

19:45 Футбол: Левски – Залцбург, Лига Европа - MAX Sport 3

19:45 Футбол: ОФИ Крит – Хофенхайм, Лига Европа - bTV Action

20:00 Футбол: Бетис – Хетафе, Ла Лига - MAX Sport 4

21:00 Футбол: Ал Насър - Ал Дирия, Саудитска лига - MAX Sport 1

21:30 Футбол: Манчестър Сити – Норич, Карабао къп - Diema Sport 2

22:00 Футбол: Реал Сосиедад – Борнемут, Лига Европа - MAX Sport 3

22:00 Голф: PGA тур, шампионат на Балтимор - Евроспорт 2

22:00 Футбол: Уимбълдън - МК Донс, Лига 1 на Англия - Нова спорт

22:00 Футбол: Бешикташ – Марсилия, Лига Европа - bTV Action

22:00 Футбол: Ювентус - НЕК Ниймеген, Лига Европа - MAX Sport 2

22:05 Волейбол: Европейско първенство: Италия – Словения - Ринг тв

22:30 Футбол: Малага – Виляреал, Ла Лига - MAX Sport 4

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