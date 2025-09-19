Войната в Украйна:

Борис Христов с въздействаща и емоционална нова песен (ВИДЕО)

19 септември 2025, 13:14 часа 354 прочитания 0 коментара
Борис Христов с въздействаща и емоционална нова песен (ВИДЕО)

Преди броени часове Борис Христов официално пусна новото си авторско парче "Всички любими неща" – песен, която се отличава с енергично афро бийт звучене, искрен текст и въздействащо видео. Изпълнителят е автор на музиката, текста и аранжимента, като за финалния звук отново се доверява на хърватския продуцент Бени Дусент (Марин Госпич). Двамата работят заедно по няколко проекта през последната година, а "Всички любими неща" е сред най-интересните и вълнуващи резултати от тяхното партньорство.

Още: D2 се събра в оригиналния си състав и представи нова песен (ВИДЕО)

Видеото към песента е заснето под режисурата на Радостин Събев – Шошо, с когото Борис работи за втори път след успешната им колаборация по видеото на песента "Докато те няма", в дует с Бояна Карпатова. Шошо е и сценарист, и оператор на клипа, който внася кинематографска дълбочина към музикалния разказ.

Ново звучене

"Всички любими неща" изненадва с ново за Борис звучене – по-бързо и ритмично, с модерни афро бийт елементи, което се различава от предишните му авторски парчета. Въпреки танцувалния ритъм, песента носи силно и лично послание: "Песента не е вдъхновена от конкретен личен момент, но всеки от нас е преживявал любов, която е толкова силна, че е способна да промени всичко – дори и най-любимите навици. Понякога тя е споделена и остава завинаги. Друг път страхът и неизказаните чувства могат да ни я отнемат. Иска ми се хората по-често да си казват, че се обичат, да прощават и да търсят прошка. Защото истинската любов го заслужава – и всички я заслужаваме." – споделя Борис Христов за най-новата си песен.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Още: Живот и изкуство: 5 любими произведения на... музиканта Борис Христов

Макар парчето да е завършено още в края на миналата година, активните летни ангажименти на изпълнителя отлагат премиерата ѝ. Сега, с настъпването на новия сезон, "Всички любими неща" е готова да достигне до публиката с пълна сила – едновременно като музикално преживяване и като лична изповед.

Песента ще бъде изпълнена на живо от Борис Христов тази вечер, 19 септември, в Swingin’ Hall.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Българска музика Борис Христов
Още от Музика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес