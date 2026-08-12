Супергрупата Волева с първи концерт, на който представя новия си сингъл и първото си EP

Рок групата Волева прави първия си концерт тази есен, на който ще представи новия си сингъл и дебютното си EP. На 2 октомври обновената покрита сцена на Vidas Art Arena ще се превърне в място за специална среща с трима талантливи и добре познати музиканти - Иван Лечев, Николай Воденичаров-Никеца и Росен Ватев. Концертът им е по покана на Fest Team, а билетите са вече в продажба в мрежата на Ticket Station на цени, започващи от 15 евро.

Повече за супергрупата Волева

Волева е супергрупа, създадена през 2021 г. с излизането на първия им сингъл “Дойдох да те взема”. Автор на музиката и текста е Никеца, а Иван Лечев записва китарите и кани Росен Ватев да запише барабаните. Така се сформира бандата, която обаче получава името си три години по-късно по време на снимките на видеото към втората им песен “Ето ме”. Кръстник на групата е Лечев, който дава идеята да използват първите две букви от фамилията на музикантите. След дебютния сингъл основен автор на музиката и аранжиментите в групата е Росен Ватев.

И тримата са добре познати имена на публиката, но от различни групи. Иван Лечев е един от най-значимите артисти с над четири десетилетия кариера. Китарист е на легендарните “ФСБ” от 1978 г., от края на 90-те години е част от проекта на Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, а от 2013 г. е член на супергрупата “Фондацията”. Освен като композитор, аранжор и продуцент, Лечев е автор на музика за театър, кино и телевизия, дългогодишен студиен музикант и трикратен победител като ментор в “Гласът на България”.

Росен Ватев е един от най-търсените професионални музиканти у нас. Израснал в семейство на барабанисти, Ватев е свирил в някои от най-популярните български групи, на някои от които е съосновател и продължава да бъде част и до днес - “Safo”, “Tube Hedzzz”, “Bobo & The Gang” и “Анимационерите”. През 2016 г. заедно с група “Jeremy?” са избрани от Брайън Мей и Роджър Тейлър, за да подгряват “Queen” по време на европейското им турне в Полша, Румъния и България. През последните 15 г. и досега Ватев е барабанистът в музикалния състав на Лили Иванова.

Николай Воденичаров-Никеца е добре познато име покрай групите “Casual Threesome” и “Лисицата И Котараците”. През 2019 г. стига до полуфинала в шоуто “Гласът на България”, а 2 години по-късно дебютира на сцената на Пловдивската опера в ролята на Исус Христос в спектакъла “Исус Христос Суперзвезда”. От миналата година играе Джордж Бъргър в мюзикъла “Коса”.

ВОЛЕВА има 4 сингъла досега, като “Фрийкшоу” и “Шок и Паника!” са последните издадени парчета на суперпроекта. На 2 октомври групата ще представи за първи път новия си сингъл и ще отбележи издаването на първото си EP на компакт диск, което ще включва четирите издадени до момента песни. Всички те се разпространяват в музикалните платформи, като всяка една от тях е оглавявала класацията на радио Z-Rock за нова българска рок музика “REYNAERS TOP 30”.

Концертът на ВОЛЕВА на 2 октомври на обновената покрита сцена на Vidas Art Arena ще е наистина специален, като към бандата ще се присъединят музикантите Пламен Денчев (клавишни) и Христо Михалков (бас). Освен това на сцената ще има и гост-изпълнители. А след концерта Волева ще остане за среща с феновете си и ще раздава автографи. Билетите за събитието са в продажба в мрежата на Ticket Station на цени, започващи от 15 евро. Актуална информация следете тук.