Благотворителен концерт и спектакъл под надслов "Esperanza for Life" организира Международна фондация "Теодора фон Ауерсперг" на 3 октомври

На 3 октомври 2025, от 19:00 ч в столичната Зала "България" ще се проведе грандиозният благотворителен гала-концерт и спектакъл "Esperanza for Life" (Надежда за живот), организиран от Международна фондация "Теодора фон Ауерсперг" на родената у нас Принцеса Теодора фон Ауерслерг. Събитието е под шапката на "Софийски музикални седмици" 2025 и бележи тържествения финал на добре познатия международен фестивал за класическа музика, а средствата от продажбата на билети ще бъдат насочени към две паралелни каузи:

подпомагане на Център за обществена подкрепа - Перник на SOS Детски селища България в помощ на деца и семейства в риск, чрез дейности насочени към подкрепа за семейството и превенция на раздялата;

събиране на средства за изграждане на първия по рода си холистичен център в помощ на деца в нужда и безстопанствени животни, носещ името "Есперанса за живот".

"Esperanza for Life" (Надежда за живот) ще предложи вълнуваща и богата музикална програма с участието на някои от най-изявените и международно признати български класически музиканти, балетисти, хористи и оперни певци, като ще приветства и актуални и набиращи международна популярност имена от европейската поп сцена.

Музикален директор на събитието е пианистката Надежда Цанова, а сред участниците ще бъдат хор "Ваня Монева", под диригентството на прочутата хоровa диригентка, пианистите Георги Черкин и Виктория Василенко, набиращият широка популярност у нас младежки "Таен оркестър" с диригент Николай Стоев, младата цигуларка Лора Маркова, оперните певици Виолета Радомирска и Стефани Кръстева, прима балерината на Националната опера Веса Томова, премиер балетистът Росен Канев, джаз пианистът Станислав Арабаджиев, балетно студио "Джулия" и др.

Като допълнение към блестящата селекция класически музиканти, певци и балетисти, на сцената на "Esperanza for Life" (Надежда за живот) ще се изявят и няколко млади и актуални поп изпълнители от България и Европа, сред които 19-годишната поп певица Лидия Ганева и изгряващата звезда на берлинската сцена JILIAAN. Специален гост ще бъде актрисата Йоана Буковска.

За "Esperanza for Life" (Надежда за живот)

"Esperanza for Life" (Надежда за живот) е под патронажа на Президента на Република България Румен Радев и ADVANTAGE AUSTRIA – търговският отдел на Австрийското посолство в София, представляващ Стопанската камара на Австрия. Водещи на вечерта ще бъдат певицата Йоанна Драгнева и самата Принцеса Теодора фон Ауерсперг.

Очаква се бляскавата гала-вечер да достигне до хиляди зрители извън България чрез стрийминг на живо, превръщайки "Esperanza for Life" (Надежда за живот) в глобален празник на духа на живота – чрез музика, танц, визуални ефекти и артистични сътрудничества.

С този встъпителен концерт се поставя началото на глобалната инициатива Esperanza for Life на Международна фондация "Теодора фон Ауерсперг", която цели да обедини хората и културите по света чрез изкуствата в общата мисия за състрадание, помощ и подкрепа на най-уязвимите.

Билетите вече са в продажба в мрежата на Eventim.

