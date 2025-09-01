Войната в Украйна:

Благотворителен концерт и спектакъл под надслов "Esperanza for Life" организира Международна фондация "Теодора фон Ауерсперг" на 3 октомври

01 септември 2025, 14:22 часа 275 прочитания 0 коментара
Благотворителен концерт и спектакъл под надслов "Esperanza for Life" организира Международна фондация "Теодора фон Ауерсперг" на 3 октомври

На 3 октомври 2025, от 19:00 ч в столичната Зала "България" ще се проведе грандиозният благотворителен гала-концерт и спектакъл "Esperanza for Life" (Надежда за живот), организиран от Международна фондация "Теодора фон Ауерсперг" на родената у нас Принцеса Теодора фон Ауерслерг. Събитието е под шапката на "Софийски музикални седмици" 2025 и бележи тържествения финал на добре познатия международен фестивал за класическа музика, а средствата от продажбата на билети ще бъдат насочени към две паралелни каузи:

подпомагане на Център за обществена подкрепа - Перник на SOS Детски селища България в помощ на деца и семейства в риск, чрез дейности насочени към подкрепа за семейството и превенция на раздялата;

събиране на средства за изграждане на първия по рода си холистичен център в помощ на деца в нужда и безстопанствени животни, носещ името "Есперанса за живот".

Още: Foreigner празнуват 50-годишнината си с концерт в София през 2026 г.

"Esperanza for Life" (Надежда за живот) ще предложи вълнуваща и богата музикална програма с участието на някои от най-изявените и международно признати български класически музиканти, балетисти, хористи и оперни певци, като ще приветства и актуални и набиращи международна популярност имена от европейската поп сцена.

Музикален директор на събитието е пианистката Надежда Цанова, а сред участниците ще бъдат хор "Ваня Монева", под диригентството на прочутата хоровa диригентка, пианистите Георги Черкин и Виктория Василенко, набиращият широка популярност у нас младежки "Таен оркестър" с диригент Николай Стоев, младата цигуларка Лора Маркова, оперните певици Виолета Радомирска и Стефани Кръстева, прима балерината на Националната опера Веса Томова, премиер балетистът Росен Канев, джаз пианистът Станислав Арабаджиев, балетно студио "Джулия" и др.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Като допълнение към блестящата селекция класически музиканти, певци и балетисти, на сцената на "Esperanza for Life" (Надежда за живот) ще се изявят и няколко млади и актуални поп изпълнители от България и Европа, сред които 19-годишната поп певица Лидия Ганева и изгряващата звезда на берлинската сцена JILIAAN. Специален гост ще бъде актрисата Йоана Буковска.

Още: Документалният филм за Иво Димчев "В Ада с Иво" с награда и двойна премиера

За "Esperanza for Life" (Надежда за живот)

"Esperanza for Life" (Надежда за живот) е под патронажа на Президента на Република България Румен Радев и ADVANTAGE AUSTRIA – търговският отдел на Австрийското посолство в София, представляващ Стопанската камара на Австрия. Водещи на вечерта ще бъдат певицата Йоанна Драгнева и самата Принцеса Теодора фон Ауерсперг.

Очаква се бляскавата гала-вечер да достигне до хиляди зрители извън България чрез стрийминг на живо, превръщайки "Esperanza for Life" (Надежда за живот) в глобален празник на духа на живота – чрез музика, танц, визуални ефекти и артистични сътрудничества.

С този встъпителен концерт се поставя началото на глобалната инициатива Esperanza for Life на Международна фондация "Теодора фон Ауерсперг", която цели да обедини хората и културите по света чрез изкуствата в общата мисия за състрадание, помощ и подкрепа на най-уязвимите.

Билетите вече са в продажба в мрежата на Eventim.

Още: Принц Уилям реши да спи на улицата и започна дългогодишна мисия (СНИМКИ)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
благотворителност концерти Принцеса Теодора фон Ауерсперг
Още от Музика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес