Боно и публиката на U2 почетоха Навални: "Хората, вярващи в свободата, трябва да кажат името му" (ВИДЕО)

"Путин никога не би произнесъл името му. Затова си помислих, че тази вечер хората, които вярват в свободата, трябва да кажат името му. Не просто да го помнят, а да го кажат", заяви Боно пред феновете си, а след това те повтаряха след него името на починалия на 16 февруари опозиционер.

#U2 frontman Bono chanted Alexei #Navalny's name with the audience during his concert in Las Vegas



"Putin would never ever say his name. So I thought tonight people who believe in freedom must say his name. Not just remember it, but say it." pic.twitter.com/lWwTwOs8Tw — NEXTA (@nexta_tv) February 18, 2024

47-годишният Навални издъхна в затвора в Русия, като според затворническите власти той е припаднал след разходка и лекарите не са успели да го спасят.

Митинг на Pussy Riot в Берлин

Междувременно руската феминистка пънк-рок група от Москва Pussy Riot проведе митинг пред руското посолство в германската столица Берлин.

Протестиращите се отправиха към посолството с плакати "убийци". Сред участниците в митинга бяха руската опозиционна активистка Надежда Толоконникова, други членове на Pussy Riot, както и Любов Собол и Марина Овсянникова.

Pussy Riot held a rally in front of the Russian embassy in #Berlin



The protesters marched to the Russian embassy with a "murderers" banner. Russian opposition activists Nadezhda Tolokonnikova, other members of Pussy Riot, as well as Lyubov Sobol and Marina Ovsyannikova are… pic.twitter.com/2Teuzf66o0 — NEXTA (@nexta_tv) February 18, 2024

Z-концерт в Москва

В Москва пък се проведе концерт на така наречените местни "Z-патриоти" в "чест" на окупацията на Авдеевка и смъртта на Навални. Концертът на групата "От Юность Моя" събра около 300 души, сред които имаше руски наемници от неонацисткия батальон "Еспаньола" и "военни кореспонденти". Множеството скандираше "Киев е руски град", "Авдеевка е наша", "Аз съм руснак".

В профилите на групата в социалните мрежи се казва, че те "се придържат към християнските ценности и свирят ортодоксален хардкор пънк".

