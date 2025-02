Брайън Адамс идва за акустичен концерт в зала "България"

Един от най-известните и успешни артисти в световен мащаб Брайън Адамс идва в България с ексклузивен акустичен концерт. Събитието ще се проведе на 29 април в зала "България" и ще бъде част от световното турне на легендарния рок певец "Bare Bones Live". След зашеметяващия успех на шоуто в зала "Арена София" през 2023 г., което се разпродаде светкавично бързо, Брайън Адамс се завръща, за да подари на феновете си едно много лично, различно и незабравимо изживяване. Билетите за предстоящия концерт в София влизат в продажба в мрежата на Eventim на 26 февруари в 10:00 часа.

Освен с емблематичните песни oт албума "Bare Bones", специалният концерт ще изненада публиката и с някои от най-новите парчета от предстоящия нов албум на изпълнителя "Roll With The Punches", който дебютира в няколко класации във Великобритания с едноименния сингъл, изстрелвайки канадския рокаджия по върховете на класациите за първи път от половин десетилетие насам. Несъмнено това дава силна заявка, че българската публика ще се срещне отновно с канадския певец и текстописец в творчески подем.

Още: Теодосий Спасов и Християн Цвятков представят албума "Антарктически приказки" в София

"Това ще е един изключителен концерт, който всеки меломан би искал да си подари. Единственото неприятно в случая е, че местата са много ограничени, но идеята на цялото турне на Брайън Адамс е да предложи на най-големите си фенове едно ексклузивно музикално изживяване"., споделя Климент Йончев от KEYCOM.

Още за Брайън Адамс

Брайън Адамс и концертите му обикалят света близо 4 десетилетия. Музиката му е достигала до номер 1 в над 40 страни и е отличена с множество награди и номинации, сред които 3 номинации за "Оскар", 5 номинации за "Златен глобус", награда "Грами" и 20 награди "Джуно", а освен това е награден с Орден на Канада. През 2018 г. Адамс влиза в света на музикалния театър, като участва в написването на песните за мюзикъла "Хубава жена" ("Pretty Woman: The Musical"). През 2022 г. издава 16-я си студиен албум "So Happy It Hurts".

Още: Първи концерт на The Dandy Warhols в България!

Той презаписва някои от най-известните си песни и издава двоен албум "Classics" през 2023 г., а в последствие издава и бокс-сет от три албума от творчеството си в The Royal Albert Hall. През август 2024 г. Брайън Адамс създава Bad Records, собствен продуцентски лейбъл с лимитирана селекция 7“ плочи, дигитален сингъл и два видеоклипа към песните "Rock And Roll Hell" и "War Machine", които са част от предстоящия му нов албум.

Докато очакваме албума да се появи на пазара през 2025 г., може да се насладим на първия акустичен концерт на Брайън Адамс в България. Ограничен брой билети за шоуто влизат в продажба на 26 февруари в 10:00 часа в мрежата на Eventim на цена от 150 до 300 лв. Организатор на събитието е NUCOAST CONCERTS.