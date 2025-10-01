Броени дни до концерт-спектакъла на Иво Димчев "ОФ!20" в зала 1 на НДК

Дългоочакваният концерт-спектакъл на Иво Димчев "ОФ!20" е тази събота, 4 октомври, от 19 ч. в зала 1 на НДК. Освен да представи творчеството му през последните 20 години, събитието ще бъде и премиера на новия му музикален албум и книга, събрала текстове и снимки от всички негови спектакли между 2005 и 2025 г. Иво Димчев изпраща силен сезон - преди месец спечели Голямата награда на журито на кинофестивала в Сараево с документално-музикалния си филм "В Ада с Иво". У нас филмът разпродаде три киносалона буквално за дни, а вчера бе обявено, че печели и още една Голяма награда от кинофестивала в Белград, отново на журито.

На 4 октомври Иво Димчев казва "ОФ!20" с концерт-спектакъл в зала 1 на НДК и най-доброто от своя музикално-театрален свят. Събитието ще бъде всичко, което не очакваме, и нищо, което можем да наречем с думи. Ще чуем големите хитове на Иво Димчев - "Моя", "Баница", "Сънувах те", "Erotic Star" и ще се почувстваме едновременно на "Бродуей", на "Златният Орфей", на парти в Берлин, във Виенската опера и на балканска сватба… Една уникална смесица от музика, визия, стендъп и разговор с публиката. Артистична еклектика, на която само Иво Димчев е способен!

На сцената в зала 1 на НДК с него ще бъдат музикантите от Ivo Dimchev Band и гост-артисти. За първи път ще чуем дуетите на Иво Димчев с Нети - "Мамо" и "Just Friends". Публиката ще получи златни помпони, с които ще танцува на негова песен, а чрез WhatsApp чат заедно ще създаде текст за друга песен, която Иво Димчев ще изпълни на живо.

Очаква ни истински необикновен спектакъл с много музика, театър, разговори, откровение и… търг с картини! Събота вечер. Билети все още могат да бъдат закупени в мрежите на Eventim, TicketBG и Grabo.

Кой е Иво Димчев?

Световен артист, признат от Токио до Лос Анжелис. Автор на над 100 песни на няколко езика. Създател на повече от 40 театрални продукции, играни по целия свят през последните 20 години. За него пишат "Ню Йорк Таймс", "Ню Йоркър", "Либерасион" и много други световни медии. Би Би Си го нарича "културен феномен" а списание "Ролинг Стоун" определя гласа му като "сублимен". Носител на ИКАР и много международни награди за театър и танц. От 2023 година Иво Димчев е резидентен артист в легендарният театър "Ла Мама" в Ню Йорк. Обожаван е от звезди като Роби Уилямс, Ерика Баду и Парис Джексън.

