Bulgarian Cartrader се завръща в София с нова музика и специален концерт

След серия от разпродадени концерти из Европа и силния международен отзвук около последния си албум "Greetings from Soulgaria", Bulgarian Cartrader ще изнесе концерт в SOFIA LIVE CLUB на 5 декември 2026 г. по покана на Sofia Live Festival.

Роденият в София и базиран в Берлин артист Даниел Стоянов се утвърди като едно от най-интересните и разпознаваеми имена на съвременната европейска алтернативна сцена. Музиката му съчетава инди поп, соул, R&B, джаз и балкански влияния в характерен стил, който международната преса описва като "хипнотизиращ инди поп", "вдъхновяващ" и "елегантна смесица от инди, поп и соул".

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Под името Bulgarian Cartrader Стоянов изгражда свят, в който носталгията, самоиронията, личните истории и културната памет се превръщат в музика. След години като музикант, автор и сътрудник на артисти като Peter Fox, SEEED, Casper и Solomun, той създава собствен проект, който бързо привлича внимание далеч извън Германия и България. През 2023 г. печели престижната награда Music Moves Europe Award, отличаваща най-обещаващите нови европейски артисти.

Последният му албум "Greetings from Soulgaria" се превърна в своеобразна музикална карта на един въображаем свят между София и Берлин — пространство, в което балканската чувствителност среща американския соул, инди енергията и силното разказване на истории. Албумът е изцяло написан и продуциран от Стоянов и съдържа едни от най-личните му песни досега, вдъхновени от теми като идентичност, памет, любов, тревожност и принадлежност.

На сцената Bulgarian Cartrader е артист, който трудно може да бъде поставен в жанрова рамка. Концертите му са едновременно танцувални, емоционални и непредвидими, смесица от инди груув, soulful вокали, хумор, импровизация и заразителна сценична енергия. Именно живите му изпълнения го превръщат в едно от най-коментираните нови имена на европейската сцена през последните години.

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Концертът в София е част от турнето How To Sell Tickets Online Fast Tour 2026, което ще представи както песни от "Greetings from Soulgaria" и вече утвърдени фаворити като "Golden Rope" и "LAB", така и съвсем нов материал, който предстои да бъде издаден през 2026 г.

След концертите си в Берлин, Париж, Лондон и множество европейски фестивали, Bulgarian Cartrader се завръща у дома за специална среща с българската публика. Вечер, в която историите, танцът и емоцията ще се срещнат на една сцена.

Ограничено количество Early Bird билети на цена от 25 € са налични само на www.sofialivefest.com, а на 9-и юни стартира продажбата на билети на редовна цена от 35 € и в мрежата на Eventim и партньорските каси.