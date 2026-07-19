Заря от емоции с Gorillaz във втория ден на PHILLGOOD

Вторият ден на фестивала PHILLGOOD вече е в историята и там, на страниците на българските фестивални дневници с дебел маркер пише - изключително събитие, отварящо музикалните граници на България. След незабравимата среща с The Cure дойде ред на едни всеобщи любимци - Gorillaz, превърнали се в "кръстници" на фестивала.

Los Bitchos, фотограф: Цветан Узунов

Денят започна както си му е редът - няколко минути след 17:30 ч. най-големите ентусиасти нахлуха във фестивалната зона, за да запазят най-добрите места пред главната сцена. А там в 18 ч. първи излязоха Los Bitchos - лудите британки с международен произход, плюс един cabron. Секси, диви и заредени с непукизъм, Los Bitchos ни разтанцуваха още с първите си парчета в този така типично топъл пловдивски ден.

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Малко след тях на PhillCool сцената се качиха "баскетболистите" от Jin Monic, за да ни изсвирят някои от най-популярните си хитове. Паралелно с тях на PhillRave сцената своя сет започна Raredub за радост на феновете на електронния звук.

Sleaford Mods, фотограф: Цветан Узунов

Препускаме отново към основната сцена, където двамата хахавелници от Sleaford Mods ни показаха, че понякога ти трябват само един лаптоп, микрофон и всичко, което имаш да кажеш. Джейсън Уилямсън и Андрю Фиърн забиха своя особняшки пост-пънк и ни спечелиха завинаги с "гумени" танци и музика, напомняща ни за добрия стар "Трейнспотинг". След тях на втората сцена изскочи острието на българския рап Жлъч, заедно с Гена. За броени минути пространството пред сцената се препълни от народ, дошъл да поеме доброволно словесните кинжали. На PhillRave пък един след друг KINK и HAAI наелектризираха публиката така, както всички очакваха от тях.

Kneecap, фотограф: Цветан Узунов

21 ч. Дойде времето за бунтарите, крещящите, удрящите с призиви - Kneecap. Скандално, гонено, но крайно непримирио, триото от Северна Ирландия нахлу на сцената на PHILLGOOD с шут и не ни остави до последния бийт. Тяхната музика пропълзява под кожата и остава там, жужейки и карайки те да скачаш. Kneecap са успели да преобразуват своя гняв и непримиримост в музика и мощ. Привилегия беше, че успяхме да ги видим на живо.

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Hayes&Y, фотограф: Цветан Узунов

Едновременно с тях симпатягите Hayes&Y привлякоха верните си фенове на втората сцена, но и предприеха хитър ход с неочакваното появяване на легендарния Стенли. Той изпълни заедно с групата общата им песен "Бягай от мен", както и тоталната класика "Обсебен".

Gorillaz, фотограф: Цветан Узунов

И най-после - хедлайнерът на вечерта - една от най-големите банди в алтернативния поп-рок, Gorillaz излязоха полека, със спокойствие и решителност, с която да ни поведат из тяхната музикална вселена. Вокалистът Деймън Олбърн (когото каним да дойде в България и с другата си емблематична група Blur някой ден) подхвана разказа с интеракция с публиката, която винаги е печелившо решение.

Gorillaz, фотограф: Цветан Узунов

Банди от този ранг рядко следват някакви клишета, за да държат публиката. Те създават правилата и Gorillaz го доказаха с непоклатимо сценично присъствие и така подреден сетлист, който да те води умело до края, за да чуеш най-комерсиалните им хитове, заради които, да си признаем, мнозина бяхме отишли. А на грандиозния финал - заря! И точно с тази дума може да се опише този втори ден на PHILLGOOD - заря от емоции, която часове след края все още ни държи.

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Край ли казах? Той бе поставен с шоуто на Sofia Kourtesis на PhillRave сцената и Apashe & Bras Orchestra на PhillCool.

Остава ни ден 3 и Моби. Напълно сме готови.