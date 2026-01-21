България с историческо участие на 40-ото издание на Eurosonic Noorderslag (ESNS)

С приключването на 40-ото юбилейно издание на Eurosonic Noorderslag (ESNS) – най-значимият шоукейс фестивал за европейска музика, България отбеляза исторически момент със своето най-мащабно и успешно присъствие досега. За първи път в историята на фестивала страната ни беше представена от четири български проекта в официалната showcase програма, които се представиха изключително силно пред международната музикална индустрия.

Тазгодишното издание на ESNS имаше и специален формат, създаден специално за 40-ата годишнина на фестивала като пространство за срещи, обмен и представяне на европейски музикални сцени. Обединени и представени в специалното пространство House of Europe, България беше един от четирите официални фокус партньори в рамките на тази платформа, заедно с Германия, Италия и Каталуния, което постави страната ни сред ключовите европейски сцени, представени целенасочено пред международната индустрия.

Me And My Devil, фотограф: Shali Blok

На сцените на ESNS в Грьонинген своята музика представиха PISTAMASHINA, LUNIKK, IZABEL и Me And My Devil, срещайки я с фестивални селектори, букинг агенти, мениджъри, лейбъли и медии от цяла Европа. Концертите преминаха при засилен професионален интерес и потвърдиха потенциала на съвременната българска сцена да бъде разпознаваема и конкурентна в европейски контекст. Силен отзвук предизвика участието на Me And My Devil, които свириха пред препълнен клуб и получиха изключително топъл прием от публиката.

LUNIKK, фотограф: Linde Dorebos

Особено внимание привлече участието и на LUNIKK, които бяха сред номинираните за престижните Music Moves Europe Awards 2026, една от най-важните европейски награди за изгряващи артисти. В рамките на специалната програма за номинираните, дуото участва в серия от професионални срещи и нетуъркинг формати с водещи международни мениджъри, фестивали и музикални компании, което допълнително засили международния интерес към проекта и към българската сцена като цяло.

По време на фестивала беше отчетен и засилен интерес от страна на международни медии, включително представители на "Rolling Stone", които проявиха внимание към българските артисти и тяхното присъствие на ESNS, ясен знак за нарастващата видимост на българската музика на европейската карта.

Паралелно с showcase участията, Българска Музикална Асоциация реализира и едно от най-успешните си networking събития до момента, Bulgaria Spiced UP! Reception & Spicy Hot Challenge, което събра над 100 представители на международната музикална индустрия. Артисти, мениджъри, фестивали и професионалисти от различни държави се включиха в неформална среща, посветена на българската сцена и възможностите за бъдещи партньорства.

Участието на българските артисти и делегация е част от проекта "Експорт и устойчиво позициониране на българската музикална сцена на международния пазар", чрез който Българска Музикална Асоциация последователно работи за разширяване на международните възможности пред българските музикални професионалисти и за устойчивото интегриране на българската музика в европейската културна екосистема.

Юбилейното 40-о издание на ESNS ще остане в историята и като момент, в който България заяви ясно своето място сред активните и развиващи се музикални сцени в Европа със силни артисти, активна индустрия и все по-осезаем международен интерес.

Проектът е финансиран от Европейския съюз чрез инструмента Следващо ПоколениеЕС (NextGenerationEU), Експорт и устойчиво позициониране на българската музикална сцена на международния пазар.