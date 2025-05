Българката, взривила италианския X Factor, издаде първата си песен с популярни звезди (ВИДЕО)

Елмира Маринова, популярна с артистичния си псевдоним EL MA, която спечели сърцата на италианците в X-Factor, издаде и първата си песен, след големия пробив в Италия. 17-годишната възпитаничката на Дарияна Куманова вече дели живота си между България, където учи в 134 СУ "Димчо Дебелянов" (еврейското училище) и участията и ангажиментите в Италия.

Песента "Give it to me", която направи своята премиера на 16-ти май е резултатът от работата с международния й екип. Проектът, който вече събира „харесвания“ в музикалните платформи и влезе в италианските музикални медии, впечатлява с иновативно видео.

Главният герой във видеото е супер популярният видеогеймър Diego Campagnani, познат още като CRAZY FAT GAMER - световен шампион на FIFA за 2021 г., а сред момичетата виждаме Kristin Chouchev, бивша футболистка на "Милан".

Видеото е създадено по сценарий на Дарияна Куманова и EL MA и е изградено чрез изкуствен интелект. Всеки кадър е резултат от комбиниран поток от сегментиране, чрез усъвършенствани AI модели, които позволяват безпрецедентна творческа свобода. Кадрите въздействат със заразителна енергия, динамика и завладяваща хореография, а магичния глас на EL MА допълва усещането.

Текстът е на самата Елмира Маринова, а по музиката българската изпълнителка работи заедно с италианския композитор Daniele Azzena. По думите на двамата, те създават песен, която е празник на любовта и нейната сила да се проявява в малки жестове и ежедневни моменти. „Истинското щастие се крие в простите неща, които любимите хора правят един за друг - споделя EL MA - Любовта е универсална. Любовта е навсякъде и за всички. Трябва да обичаш, да вярваш и да пазиш вярата си!“

Give it to me е продуцирана от музикалната компания на Дарияна Куманова Kontradikt Records ltd. и се разпространява се от ADA Music Italia. Песента ще има и своята премиера на живо по време на летния фестивал на Radio 105- Italia, както в телевизионните предавания Battiti Live, където EL MA е потвърден артист.