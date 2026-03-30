Българска музикална асоциация успешно реализира проект за международен експорт на българската музикална сцена

30 март 2026, 15:52 часа 260 прочитания 0 коментара
Снимка: Българска музикална асоциация
Българска музикална асоциация завърши изпълнението на проекта "Експорт и устойчиво позициониране на българската музикална сцена на международния пазар", реализиран с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез инструмента NextGenerationEU. Той създаде реални възможности за международно присъствие на български артисти и професионалисти чрез участия в ключови showcase фестивали, търговски мисии и специализирани обучения, насочени към изграждане на устойчив експортен потенциал.

В рамките на проекта артистите, селектирани от различни събития и платформи, се представиха на поредица от стратегически международни форуми, покриващи различни пазари и професионални общности в Европа. Сред най-значимите участия беше Eurosonic Noorderslag в Нидерландия, където България беше сред четирите официални фокус партньора заедно с Германия, Италия и Каталуния в специалното пространство House of Europe. На сцените се изявиха PISTAMASHINA, LUNIKK, IZABEL и Me And My Devil, като концертите им преминаха при силен международен интерес, а участието на Me And My Devil бе кулминацията пред препълнен клуб. LUNIKK бяха номинирани за Music Moves Europe Awards 2026 и се включиха в специалната програма за номинирани артисти.

На MENT Ljubljana в Словения България беше представена от TDK и Mono and the Stereos, които свириха пред пълни зали и получиха конкретни покани за участия във фестивали във Франция и Сърбия. Паралелно с това Българска музикална асоциация организира и професионалната среща Bulgarian Chat & Bites, която събра международни делегати и създаде нови възможности за сътрудничество. В BUSH – Budapest Showcase Hub в Унгария участваха LVA и Arika Adams, представяйки проектите си пред международна публика и професионалисти от Централна Европа, което създаде нови контакти и възможности за бъдещи участия. На SHIP в Шибеник, Хърватска, България беше представена от LUNIKK, които се включиха както в концертната програма, така и в професионалните срещи на фестивала.

В рамките на Most Wanted: Music в Берлин Hayes & Y и PISTAMASHINA представиха проектите си пред селектирана аудитория от професионалисти – букинг агенти, фестивали и музикални компании. На Mastering the Music Business в Букурещ, Румъния, България беше представена от PISTAMASHINA, които участваха в showcase програмата на един от най-важните форуми за независимата музикална индустрия в региона. Особено значение имаше участието в ReConnect Conference & BATCH Festival в Бърно, Чехия, където PISTAMASHINA и The Essential Funk Trombone (T.E.F.T.) се срещнаха с представители на независими сцени от Централна и Източна Европа и обмениха опит и идеи за иновации и бъдещи сътрудничества.

Паралелно с артистичните участия проектът организира и търговски мисии с български делегации от музикални професионалисти във Варшава, Прага, Бърно и Братислава. Там участниците се срещнаха с програматори, фестивали, лейбъли, медии и концертни пространства, което отвори конкретни възможности за международни колаборации. Последната професионална визита в Букурещ затвърди постигнатите резултати от проекта, като съчета срещи с водещи лейбъли, концертни пространства и професионалисти от румънската сцена с реално артистично присъствие. Делегацията посети ключови локации като Control Club, Quantic, Expirat и Cuib Records, където се проведе и представяне на румънския музикален пазар, а финалното събитие Romania-Bulgaria Music Exchange Meetup събра на едно място артисти и индустрия от двете страни. Концертите на Mono and the Stereos и Clavexperience в Букурещ се превърнаха в естествена кулминация на визитата, която отвори нови възможности за сътрудничество и потвърди засиления интерес към българската музика в региона.

Ключов елемент от проекта беше обучителната програма за артисти, която събра 16 български изпълнители в Прага в партньорство със SoundCzech. В рамките на интензивна шестдневна програма участниците преминаха през практически модули за изграждане на артистичен профил, дигитално присъствие, pitching, showcase стратегии и международно позициониране, включително и работа в професионално студио с обратна връзка от международни експерти.

Проектът вече започва да носи конкретни резултати за българските артисти. Те вече са подписали договори с международни агенции, които ще подкрепят представянето им на нови пазари и ще отворят възможности за бъдещи участия. Освен това се работи активно по организацията на две клубни турнета в Централна Европа – събития, които ще ги изведат пред международна публика и се очакват с голямо нетърпение от мениджъри, промоутъри и фенове. В допълнение, проектът вече е осигурил букинг на над седем европейски фестивала за артистите, като тези участия предстоят в следващите месеци и ще дадат шанс на българската музика да се представи на сцени от значим международен калибър. Очакваме още нови възможности за участия и колаборации до края на годината, които ще затвърдят устойчивото присъствие на българската сцена в Европа.

Като цяло проектът успешно позиционира българската музикална сцена като активен участник в европейската музикална екосистема, изгражда нови партньорства и отваря конкретни възможности за участия, турнета и международни колаборации. Той ясно показва, че устойчивият музикален експорт изисква дългосрочна стратегия, професионална подготовка и целенасочено присъствие в международни формати.

Проектът "Експорт и устойчиво позициониране на българската музикална сцена на международния пазар" е важна стъпка към утвърждаването на българската музика като разпознаваем и конкурентоспособен продукт на европейската сцена.

