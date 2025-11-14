Българската банда DISHONORED издаде новия си албум "Из Дълбоки Води" (ВИДЕО)

На 13 ноември 2025 г. българската алтернативна метъл банда DISHONORED издаде новия си студиен албум, озаглавен "Из Дълбоки Води". Албумът е създаван в продължение на близо една година. Част от записите са осъществени в отдалечено село, което групата описва като място, изолирано от шума на града и подходящо за фокус върху процеса. Тази изолация се отразява и в звука на "Из Дълбоки Води" – по-суров, по-затворен и с отчетливо експериментален характер.

Материалът е изцяло на български език и носи влияние от алтернативната сцена на 90-те години, като комбинира ниски китари, плътен бас и минималистична продукция. Лирично албумът разглежда темите за вътрешните борби, апатията и стремежа към себеопознаване.

Траклист на "Из Дълбоки Води":

1. "Не ми ли Стига"

2. "1 (м)и 1"

3. "ТРАУМА"

4. "Безкрайни Очи"

5. "Следи"

Първият сингъл от албума - "ТРАУМА", вече е наличен за слушане, а отскоро има и официално видео:

DISHONORED на турне

В подкрепа на изданието DISHONORED ще проведат турне в четири града:

София в клуб "Mixtape5", заедно с Fyeld и Трън - https://fb.me/e/5p3T86OD1

Пловдив в Бар "Фабрик" , заедно със Slathe и Fifth Hour - https://fb.me/e/2KR31JNQr

Асеновград в бар "Кошипрайм", заедно със Slathe - https://fb.me/e/3R83Yg9kI

Бургас в клуб "Модерен Театър", заедно с Espionage и Oceansoul - https://fb.me/e/3GZ1AqEPi

DISHONORED са:

Мартин Боев - вокали, китара, семпли

Николай Крумов - бас

Калоян Георгиев - барабани

