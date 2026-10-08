Честват 105 години Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" с тържествен концерт

Националната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров", първото висше музикално училище в България, отбелязва своята 105-годишнина с наситена програма от концерти, академични форуми и културни инициативи. Юбилейните събития поставят във фокус както богатата история и традиции на Академията, така и младите изпълнители, които ще определят облика на българската музикална сцена през следващите години.

"Академията се е превърнала в платформа за култура, за представяне на ярко и качествено културно съдържание, с каквото могат да се похвалят само най-изисканите институти в държавата. Стремим се да докажем тезата, че младите хора са носители на новото в изкуството", споделя ректорът на НМА проф. Сава Димитров по повод годишнината. Именно чрез изявите на младите музиканти Академията си поставя амбициозни цели да разширява своята публика, да създава нови културни партньорства и да достига до различни градове и общности.

Един от основните акценти в честванията тази есен ще бъде тържественият концерт на Академичния симфоничен оркестър на 14 октомври 2026, представен съвместно от НМА "Проф. Панчо Владигеров" и Европейския музикален фестивал. На диригентския пулт ще застане проф. д-р Георги Патриков, преподавател по оперно-симфонично дирижиране в НМА.

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"Този ансамбъл е безценен партньор в израстването на младите музиканти, защото им предоставя възможност за концертен подиум и за работа с оркестър. За инструменталистите това е много важно, но за диригентите е същността на заниманието. Оркестърът има дълга история. През него са преминали много диригенти и обучаващи се музиканти, част от които днес са сред най-изявените музиканти в България и не само. Той има славно минало – бил е партньор на големия диригент Херберт фон Караян в процеса на озвучаването на концерта му в София през 1983 г. В края на този цикъл самият Караян застава пред оркестъра за няколко минути, което е емблематичен момент в историята на АСО", отбелязва проф. д-р Георги Патриков.

Георги Патриков, снимка: Национална музикална академия

Петима талантливи солисти, настоящи възпитаници на академията, ще се срещнат с публиката в празничната вечер, а всеки от тях очаква с особено вълнение предстоящата изява. Младите певци от трети курс Антония Мутафова (сопран) от класа на проф. д-р Маргарита Баснарова и Никола Коев (баритон), ученик на проф. Нико Исаков, ще представят арии из оперите "Дон Паскуале" от Доницети и "Сватбата на Фигаро" от В. А. Моцарт, както и популярния дует из оп. "Дон Жуан".

Инструменталната част на програмата е поверена на пианиста Борил Христов, също от трети курс в класа на проф. д-р Борислава Танева, който ще изпълни Концерт за пиано и оркестър №1 от Ференц Лист. Обоистката Мария Петкова, студентка от втори курс в класа на гл. ас. д-р Валчан Валчанов, ще представи "Капричо-кончерто" от Филип Павлов. На сцената ще бъде и виолончелистът Йоан Йовчев от втори курс, студент на проф. д-р Атанас Кръстев. Публиката ще го чуе в соловата партия на Pezzo capriccioso, оп. 62 от П. И. Чайковски.

Концертът на Академичния симфоничен оркестър на 14 октомври ще се състои в Концертната зала на НМА (бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" № 94) от 18:00 ч., а входът е свободен.

В есенната програма на Европейския музикален фестивал предстоят още вълнуващи събития, сред които 4-тия концерт от цикъла "Колекция Stradivarius" с Оркестър Cantus Firmus и солисти Мила Георгиева и проф. д-р Атанас Кръстев, гостуване на Симфоничния оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски и рецитал на пианиста Людмил Ангелов. Фестивалът се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столична община – Календар на културните събития на Столична община за 2026 г.