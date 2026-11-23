Срокът за кандидатстване е до 11 декември 2026 г.

Българското национално радио (БНР) и МУЗИКАУТОР стартират селекцията за Euroradio Folk Festival 2027 в рамките на конкурса „Музикални сезони“. Фестивалът ще се проведе от 2 до 4 юли 2027 г. в Рудолщад, Германия, като част от едноименното международно събитие за фолклор и световна музика.

В новата сесия „Фолклор“ могат да участват изпълнители и групи с репертоар в областта на автентичния, обработения или съвременния фолклор. Задължително условие е кандидатите да разполагат с подготвена концертна програма с продължителност поне 45 минути. Кандидатури се приемат се приемат до 11 декември 2026 г. и могат да бъдат подадени ТУК.

„Конкурсът „Музикални сезони“ предоставя възможност на българските музиканти да представят своя авторски репертоар на водещи европейски фестивали. Мисията ни е да осигурим възможност за експорт и популяризиране на музикалното творчество отвъд българската сцена“, заяви Иван Димитров, изпълнителен директор на МУЗИКАУТОР.

Жури, съставено от музикални редактори от БНР и популярни български музиканти – членове на МУЗИКАУТОР, ще разгледа подадените портфолиа и ще даде оценка на всеки от кандидатите. Петте групи или изпълнители, получили най-много точки в гласуването, ще бъдат обявени в началото на 2027 г. и ще бъдат представени на европейските организатори, които ще излъчат големия победител.

„БНР е най-големият продуцент на високостойностна фолклорна музика за професионалисти, включително с ангажираността да представя работата им пред публика и специалистите в Европа и света. Участието на фестивала в Рудолфщад в предходни години на български формации като „Етнотикс“, „Дива река“ и „Българка джуниър“ ни носи увереност колко смислена е тази отговорност. Убеден съм, че кандидатите в новата сесия на „Музикални сезони“ ще са на европейско ниво!“, каза Даниел Спасов, член на Управителния съвет на БНР.

Наградата е възможност за самостоятелен концерт на международната сцена в Рудолщад през 2027. Разноските по участието на избрания музикант или група се поемат от БНР, Музикаутор и EFF.

Фолклорният фестивал в Рудолщад е мащабен международен фестивал за световна музика с огромна репутация и най-престижното събитие за фолк, рутс и световна музика в Германия. Провежда се ежегодно през първия уикенд на юли, като за четирите му дни градът събира изпълнители от 40 държави на 30 сцени пред 90 000 души, като съчетава традиционни фолклорни мотиви, модерни експериментални жанрове и етно-бийт. Там групите и изпълнителите предефинират границите на народната музика чрез своите етно, джаз, традиционни и кросоувър проекти, като превръщат фестивала в платформа на разнообразието от музикални жанрове и богатството от звуци на европейската народна музика.

МУЗИКАУТОР напомня, че Mono and the Stereos ще са българският участник на Eurosonic Noorderslag в Грьонинген през 2027 г., след като бяха избрани в рамките на първата селекция за конкурса „Музикални сезони“. Групата беше избрана в първата селекция на конкурса и е сред 42 европейски изпълнители и формации, номинирани от 28 радиостанции – членки на Европейския съюз за радио и телевизия. Организаторите на фестивала определят селекцията като особено силна, тъй като е направена сред рекорден брой от близо 6000 кандидатури, което е показател за богатството на новите музикални таланти в Европа.

Конкурсът „Музикални сезони“ е част от поредица инициативи, чрез които МУЗИКАУТОР насърчава създаването, популяризирането и развитието на българската авторска музика със средства от своя Културен фонд. Сред останалите инициативи в подкрепа на авторите са „Светилник“, МЛАДЕЖКИ КОНКУРС ЗА НОВА ПЕСЕН, Talent Hub, Конкурса „Авторска музика“.