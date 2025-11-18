D2 поставят големия рок финал на годината на 27-и декември в Mixtape 5 (ВИДЕО)

В края на тази емблематична за D2 година, групата кани феновете си на вечер, която ще разтърси Mixtape 5 със своя познат заряд. На 27 декември на сцената отново ще застанат рамо до рамо Димитър Кърнев (китара), Дичо Христов (вокали), Александър Обретенов (бас китара), Васил Вутев (барабани) и Радостин Василев (вокали), готови да споделят енергията на своето завръщане и да дадат силен финал на сезона.

Още: Anthrax са специалните гости за концерта на Iron Maiden в София

Последните месеци бяха изпълнени със значими моменти за групата. D2 отбелязаха своя 25-годишен юбилей, изнесоха впечатляващ концерт в Зала 1 на НДК и представиха "Преди да кажеш не" - рок балада, която бързо се превърна в символ на тяхното обединение. Историята на песента започва още през 2005 година, а днес тя най-после намира своя завършен облик като знак за новия етап, в който бандата влиза заедно. Парчето е по музика и аранжимент на D2, с текст на Гергана Турийска и видеоклип, режисиран от Свилен Славов.

Още в първите часове след премиерата "Преди да кажеш не" събра десетки емоционални реакции от фенове, които я определиха като едно от най-силните парчета на групата досега. Мнозина споделиха, че са чакали тази песен повече от двадесет години и че именно този звук и тази енергия са ги върнали към най-силните им години. "Няма друга банда, която да прави такава неподправена музика", "Точно така звучат истинските D2" - са само част от посланията, които заляха страниците им.

Още: Мерилин Менсън е третият хедлайнер на Hills of Rock 2026!

"Преди да кажеш не" ще бъде включена и в новия албум, върху който музикантите работят в момента. Сред изненадите, които подготвят за концерта на 27-и декември, е юбилейният двоен концертен винил и CD "25 години D2", които ще бъдат налични ексклузивно в клуба. Специален гост на вечерта ще бъде Деян Славчев - Део. Очаква се в концертната вечер D2 да анонсират по-подробно и своето планирано за 2026 г. турне, с което ще продължат историята, започнала преди четвърт век.

Завръщането на D2 в оригинален състав е дълго чакан момент за феновете, които отново могат да усетят харизмата и уникалната химия на една от най-обичаните български рок групи. По време на концерта в Mixtape 5 публиката ще чуе любими песни от всички етапи от развитието на бандата. Хитове, съпътствали няколко поколения слушатели и превърнали се в част от златната класика на българския рок. Интересът към 25-годишния "реюниън" е огромен, тъй като се очаква вечер, в която публиката ще пее, а музиката ще носи онзи познат заряд на групата, който свързва хората.

Билети за концерта на D2 може да закупите онлайн от Bilet.bg.

През годините D2 изграждат богата музикална история, разказана в четири студийни албума. "Ледено момиче" от 2000 г. се превръща в един от най-продаваните албуми у нас с над 100 000 продадени копия. Следват "2002" и "6", записан и мастериран в няколко от най-реномираните студия в Лос Анджелис. През 2014 г. се появява "Феникс", създаден в необичайна атмосфера на мобилно студио в бивша правителствена резиденция, където песните постепенно оформят своя звук в продължение на две години.

Още: Марко Хиетала от Nightwish с нов концерт в България!

D2 са носители на множество отличия, сред които "Група на годината" и два пъти голямата награда на БНР "Златна пролет". Музиката им е звучала както на големи български сцени, така и на международни фестивали като Eurosonic (Холандия), Rock’N’Coke (Турция) и Rock for People (Чехия).