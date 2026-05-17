"Това беше само първа стъпка към моята мисия": Стотици фенове посрещнаха DARA в България след триумфа на Евровизия (СНИМКИ и ВИДЕО)

"Евровизия" е началото на моята интернационална кариера със сигурност, оттук насетне има още какво да се покорява. Така че да се хващаме за работа. Това заяви DARA в първите минути след слизането си от самолета от Виена.

Талантливата българска певица триумфира на песенния конкурс "Евровизия" снощи и завладя сързата на феновете по целия свят. "Изобщо нямам идея какво ще видя, но чакам моите фенове със сигурност, защото им нося нещо много специално. Благодаря ви, че сте тук! Много съм щастлива!"

DARA призна, че е усетила любовта на хората още от самолета. "Нямам търпение да се потопя в тази любов и да запазя този момент за цял живот! Да се насладя и да съумея да преработя цялата тази енергия и да я трансформирам, да я канализирам правилно. Това беше само първа стъпка към моята мисия и е страхотна първа крачка. Оттук насетне има още много какво да се гради за българското изкуство и за българската музика. Еуфорията "Bangaranga" тепърва започва, подчерта нашето момиче и призна, че още не е плакала.

"Още не съм плакала, чакам. Днес имам годишнина с мъжа ми, това ни е първата годишнина, днес по това време миналата година се венчахме и съм си обещала, аз заминах за България, той за Милано и съм си обещала днес за годишнината ни да хапна пица и може би тогава ще имам момент да си поплача - да съм по пижама и да си поплача, докато хапвам пица."

"Българи, вярвайте, че можете да постигнете всичко. Мечтайте смело, работете и вашият труд ще се отплати". Това пожела DARA на феновете, които я посрещнаха на летището в София. Победителката в „Евровизия“ благодари за подкрепата. „Успяхме да направим нещо много голямо за българската музика и се надявам това да е един урок за всички, че трябва да подкрепяме повече всички изпълнители и хора, които създават музика и изкуство в България“.

„Имаме много талантливи хора, които имат много какво да покажат. Трябва ни вашата подкрепа и любов, за да можем да покорим света. Ние сме изключително талантлив народ, който тепърва ще получава повече и повече внимание. Bangaranga!“, сподели DARA.

По думите ѝ тази победа означава много за нея, защото именно на децата може да покаже, че всичко е възможно и това, че си от малка държава, нищо не означава. „Можем с нашия труд, мечти и с всекидневните ни усилия да преобърнем целия свят. Доказахме го вчера“, коментира тя.

Аплодисменти и воден салют: DARA кацна в София като победителка от „Евровизия“

Дара се върна на българска земя часове, след като спечели 70-ото издание на песенния конкурс „Евровизия“, проведен във Виена. На летището беше посрещната от министъра на културата Евтим Милошев, кметът на София Васил Терзиев, ръководството на Българската национална телевизия, множество почитатели. Самолетът, с който се завърна Дара, беше посрещнат на столичното летище „Васил Левски" и от водни салюти.

Тържествено посрещане очакваше DARA на летище София след историческата ѝ победа на „Евровизия“. Освен десетки фенове и журналисти, певицата беше посрещната и от директора на „Гранична полиция“ Антон Златанов, който я очакваше с букет цветя. „Така чакаме всички наши спортисти, шампиони, медалисти, всички артисти и въобще всеки българин, който заслужава. За нас е привилегия да ги изпращаме и винаги първи да ги посрещаме“, каза Златанов пред bTV.

„Това момиче показа на всички, след първоначалния хейт, който получи, как може да се справи перфектно и да покаже, че ние не сме малки. Ние сме велика държава с велики хора и можем да победим всекиго“, допълни той.

Истинска еуфория беляза полета на DARA към България след историческата ѝ победа на „Евровизия“. Певицата се прибра в София с полет на Austrian Airlines, а още при кацането атмосферата на борда се превърна в празник.

Пътници и екипаж аплодираха българската изпълнителка, а в самолета звучеше победната ѝ песен Bangarangа. Десетки телефони бяха насочени към нея, а емоциите не стихваха до самото приземяване.

Триумфът на DARA

България спечели конкурса за първи път в историята си с песента Bangaranga, изпълнена от DARA. За първи път от 2017 г. насам един изпълнител е фаворит и на публиката, и на журито. Българската представителка събра 516 точки от журито и зрителския вот и изпревари Израел, който остана втори с 343 точки – най-голямата преднина в историята на конкурса. Часове преди финала DARA и сценичният екип на песента получиха и наградите „Марсел Безансон“ за най-добро артистично изпълнение.