Израел може да е домакин на "Евровизия" вместо България?

Победата на българската певица DARA на "Евровизия" породи спекулации, че класиралият се на второ място Израел може да бъде домакин на конкурса догодина, ако България не е в състояние да го организира.

Това пише в свой материал след победата на България на "Евровизия" израелското електронно издание Ynet.

От медията уточняват, че въпреки тази теоритична възможност, според израелски представители, запознати с въпроса, такъв развой на събитията все пак е малко вероятен. Причината е бойкотът срещу близкоизточната страна и цялостното политическо напрежение.

Възможно, но малко вероятно

България спечели конкурса за песен на "Евровизия" през 2026 г. във Виена с "Bangaranga" , което е първата ѝ победа в състезанието, а израелецът Ноам Бетан завърши втори с "Мишел", като спечели 343 точки в състезание, белязано от политическо напрежение, протести и бойкоти от 5 държави заради участието на Израел, пише изданието.

Медията говори, че има информации, че България може да има затруднения с домакинството на конкурса догодина. Въпреки това израелски представители са заявили, че не очакват Европейският съюз за радио и телевизия да предложи на Израел да поеме ролята на домакин.

"EBU може да прави каквото си поиска и не е задължена да предлага домакинство на Израел", заяви служител пред ynet. "Всички знаят, че в този момент домакинството на "Евровизия" в Израел би било много сложно. Никой няма да иска да участва. Ако 5 държави бойкотират само заради нашето участие, човек може да си представи какво би се случило при едно домакинство на Израел. Може би ще спечелим догодина и геополитическата ситуация ще бъде по-малко сложна", твърди източникът на медията.

Тазгодишният 70-и юбилеен конкурс се проведе във Виена и в него участваха 25 финалисти. Испания, Ирландия, Холандия, Словения и Исландия бойкотираха състезанието заради участието на Израел. Причината за недоволството е продължаващият военен конфликт в Газа.

Въпреки негативната кампания срещу себе си, Израел постигна едно от най-силните си представяния на "Евровизия" от години. След няколко години, в които повечето европейски журита дадоха малко точки на Израел, 22 от 34 журита дадоха точки на Израел тази година, водени от Полша, която даде на "Мишел" максималните 12 точки, пише изданието.

Публичният вот беше още по-изявен в полза на Израел, предава медията. Ноам Бетан получи 220 точки от зрителите, класирайки се на трето място в телевизионното гласуване, включително 12 точки от Азербайджан, Португалия, Швейцария, Германия, Франция и Финландия. Само 3 държави не дадоха на Израел точки от зрителския вот - Австралия, Литва и Хърватия, пише ynet.

На теория е възможно

Това, за което говори израелското издание на теория е възможно. Отказът от домакинство е по правилата на конкурса.

България вече е била домакин на песенния конкурс - на "Детската Евровизия" през 2015 г. именно след отказ на победителя Италия от домакинство.

През 2014 г. Италия печели, въпреки че фаворитът на публиката са Крисия, Хасан и Ибрахим с "Детска планета", които остават втори. Впоследствие Италия се отказа от домакинство и втората държава - България, пое отговорността да организира конкурса.