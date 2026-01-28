Фаворитките за "Евровизия" след унищожителните критики: Да се фокусираме върху хубавото, музиката не е бойно поле

Дни преди финала на българската селекция на "Евровизия" фаворитките в родната музикална надпревара отговориха на критиките, които предизвика полуфиналната вечер.

Младата павица Мона беше фаворитът на публиката, а Дара - на журито.

Двете, заедно с още 6 популярни изпълнители, ще се борят тази събота за правото на представят България на големия конкурс през май във Виена.

Още: PR акция, фалшиво пеене и гласуване на шепа хора: Как българските звезди реагираха на "Евровизия"

Отговор на критиките

В социалните мрежи избухна недоволство след първата вечер от селекцията миналата събота. Мнозина бяха критични към самата организация на концерта, към регламента, и към участниците. Масово публиката не беше рабрала, че изпълнителите пеят свои песни, които няма да пращаме на "Евровизия" и състезанието на практика е само за глас. Така подборът от песни и тяхното изпълнение отнесе много критики.

"Аз отдавна не чета коментари, може би откакто бях на 17, когато бях се докарала до едно депресивно състояние, защото хората изискваха много от мен и като цяло от артистите. В нашата професия всеки има мнение и ние нямаме право на грешки, което е много тъжно. Тъжно е и когато мои колеги тръгнат да правят коментари на основа на нашите изпълнения", заяви Дара.

Източник: БНТ

"Много хора биха ни попитали защо тогава го правите, щом сте толкова уязвими, но ние го правим за нашите фенове. Ако ние сме повод за някой да се усмихне, не е ли това от значение", попита тя.

Още: Ясни са финалистите ни за "Евровизия", България възмутена

"Най-важното за мен е около музиката ми да има мир, светлина и топлина. Искам да стигна до сърцата на хората и да им дам от моя поглед за света - да имаме поглед за хубавите неща, лошите и без това ще си съществуват. Иска ми се да бъдем съсредоточени върху хубавите неща. А Gen Z фолклорът е моята революционерска мисия", заяви от своя страна Мона, коментирайки музикалния си стил, съчетаващ модерно звучене и традиционен фолклор.

Музикалната сцена не е бойно поле, каза Мона

Това "Евровизия" да се завърне в България е голям шанс, заяви Дара. Това е нещо, с което България ще се захване наново, съгласи се и Мона.

Източник: БНТ

Рецептата за успех

Още: Първи етап: Избираме представител на "Евровизия"

Двете коментираха как гледат на конкурса и имат ли представа какво е нужно на един изпълнител, за да успее той на "Евровизия".

Няма формула за успех, трябва да бъдеш смел, заяви Дара.

Според Мона пък е важно да бъдем автентични. "Не да се опиташ да приличаш на някой друг, за да бъдеш успешен, обичан и харесван", допълни тя.

И двете гледат на конкурса като на трамплин и възможност музиката им да достигне до широката европейска публика.

Те бяха категорични, че ако спечелят, те ще участват в написването на трите песни, от които през февруари България ще избере една, която да прати във Виена.

"Можем и да вземем някой от Фейсбук, ако мислят, че могат да се справят по-добре", пошегува се Дара.