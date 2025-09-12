Войната в Украйна:

Ед Шийрън за новия си албум: Това е директен отговор на най-мрачния период в живота ми (ВИДЕО)

12 септември 2025, 11:00 часа 159 прочитания 0 коментара
Британската попзвезда Ед Шийрън, който наскоро обяви предстоящо турне в Съединените щати, ще издаде най-новия си албум "Play" на 12 септември, предаде АФП. „Play“ е осмият студиен албум на 34-годишния певец и автор на песни и идва след повече от десетилетие на световни успехи и мегахитове като "Shape of You и Perfect".

Последният му албум, "Autumn Variations", излезе през 2023 г.

Известен с умението си да смесва поп, фолк и други музикални жанрове със своя характерен акустичен стил, Шийрън е шестият най-слушан изпълнител в Spotify, а песента му от 2017 г. Shape of You е сред най-слушаните в света.

Звездата сподели, че е създал новия си албум „като директен отговор на най-мрачния период в живота ми“ и е искал да „създам радост и цветност“.

Албумът е записван „навсякъде по света“, като финалните щрихи са направени в крайбрежния щат Гоа в Индия.

По-рано тази година, гостувайки в шоуто The Tonight Show starring Jimmy Fallon, певецът разкри, че следващите му четири албума ще се наричат „Pause“ („Пауза“), „Rewind“ („Назад“), „Fast-Forward“ („Напред“) и „Stop“ („Стоп“).

Временно преместване

Шийрън, който е израснал в Източна Англия, заяви по-рано тази седмица, че ще се премести временно със семейството си в САЩ заради предстоящото турне, без да уточнява конкретните дати.

След серия публикации в медиите, че напуска Обединеното кралство завинаги, той поясни в Instagram, че става въпрос само за временно преместване: „Не се местя, тръгвам на турне със семейството си и ще живея на континента, в който обикалям. Няма как да пътувам от Лондон до Сан Диего, ясно е“, написа той.

Шийрън също така подчерта, че „това не е заради данъци“, като добави, че винаги ще плаща данъците си във Великобритания.

Певецът е планиран да участва на iHeartRadio Music Festival в Лас Вегас на 20 септември, преди да започне турне в Европа, Нова Зеландия и Австралия, което ще продължи от декември 2025 г. до март 2026 г.

Източник: БГНЕС

Ева Петрова
