Ариана Гранде и Лейди Гага с грандиозен триумф на MTV Video Music Awards

Ариана Гранде спечели най-престижната награда на MTV Video Music Awards, като си тръгна с наградата за видеоклип на годината за „Brighter Days Ahead“, който спечели и за най-добра поп песен на церемонията близо до Ню Йорк. Видимо развълнувана, докато приемаше най-престижната награда на вечерта, 32-годишната певица, авторка на песни и актриса изрази дълбоката си благодарност към феновете си, които описа като „изключително любящи и подкрепящи“.

Снимка: Getty Images

„Благодаря ви, че растете заедно с мен и ме подкрепяте като човек“, каза Гранде, която благодари на „терапевта си и гей хората“, докато приемаше първата си награда по-рано през вечерта.

Лейди Гага се оказа другата голяма победителка, като изпревари гиганти в индустрията като Bad Bunny, Kendrick Lamar, Taylor Swift и The Weeknd за най-голямата чест за артист.

Снимка: Getty Images

39-годишната певица прекъсна концертната си серия, за да приеме наградата за артист на годината на сцената, и спечели и наградата за най-добро сътрудничество с Bruno Mars за „Die with a Smile“, предаде АФП.

Още награди

Rose, която се занимава със солова кариера, след като стана известна с K-pop групата Blackpink, получи наградата за песен на годината за „APT“, също написана съвместно с Bruno Mars.

Сабрина Карпентър спечели наградата за „Албум на годината“ за „Short n' Sweet“.

Снимка: Getty Images

Вечерта бе белязана от носталгична естетика с изпълнения на ветерани като Марая Кери, Бъста Раймс и Рики Мартин, докато по-нови изпълнители като Doja Cat и Тейт Макрей включиха хореография, силно заимствана от 80-те и 90-те години.

Забележително е, че рапърът Кендрик Ламар, който доминираше на последните награди „Грами“ с пет победи, си тръгна с празни ръце, въпреки многобройните номинации.

За разлика от миналогодишната церемония, която се състоя по време на изборния сезон и на която победителката Тейлър Суифт призова феновете да гласуват за Камала Харис, тазгодишното събитие изглеждаше да избягва внимателно политическите послания.

Източник: БГНЕС