Вениамин разбива клишетата с "мечка" "У дома" (ВИДЕО)

Вениамин е спира да изненадва почитателите си, а новата му песен - "У дома", която излезе тази сутрин (24 април) буквално ще топли феновете му цяла пролет, ако не и за по-дълго. Самият изпълнител също изрази тази своя надежда по-рано през седмицата, след като обяви, че новият сингъл е нещо много по-различно от творчеството му досега. "Никога не съм си представял, че ще бъда мечка в музикален видеоклип... Но ето и това се случи.", сподели той в Insgaram профила си за новото парче.

"У дома" е "намигване към всички". "Понякога не трябва да се взимаме прекалено насериозно", смята певецът. Според него, да си различен не е слабост, а специално качество, което ни кара да изпъкнем, да бъдем уникални в свят изпълнен с клишета.

"Най-важното е, че каквото и да се случва, където и да се изгубим - винаги има едно място, наречено "У дома", където някой ни чака и ни разбира", споделя Вениамин и за посланието на новата песен.

Още: Вениамин откровено за любовта: Понякога трябва да пуснеш човека на свобода

Видеото е изключително интересно - пълно с много движение, танци, енергия и артистичност. Чак в края на песента Вениамин сваля мечешката глава, разкривайки лицето си.

Върху музиката и текста Вениамин работи с Ангел Проданов и Панчо Карамански, а заслуга за музиката има и Bishat Araya. Оператор на видеото е Мартин Паунов.

За първия албум на Вениамин

"Този албум аз го наричам "моето търсене", защото той съдържа песни, които са създадени преди близо две години. Минах един доста дълъг път, в който преоткривах различни неща за себе си, музикално. Ще бъде много разнообразен, много различен", разказа изпълнителят в специално интервю за Actualno.com. Повече за професионалния му път и предстоящите музикални проекти може да гледате тук.

Още: Вениамин с нова емоционална песен за любовта, която не забравяме (ВИДЕО)