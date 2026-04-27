"Пак ще се погледнем": Елизабет с музикална изповед в ритъма на танца (ВИДЕО)

27 април 2026, 13:31 часа 684 прочитания 0 коментара
Снимка: Elizabet Zaharieva/Facebook
"Пак ще се погледнем": Елизабет с музикална изповед в ритъма на танца (ВИДЕО)

"Пак ще се погледнем" е най-новият проект на младата певица Елизабет. Новата надежда на българската поп сцена избира да направи нещо необикновено и много различно. Песента не е просто пореден сингъл, а чувствена история, разказана чрез танци. Тя е истинско произведение на изкуството, което обединява най-доброто от съвременната българска лирика с международно звучене.

"Пак ще се погледнем" е резултат от срещата на Елизабет с Тино и Юли Славчев ( от "Молец") по време на международния творчески лагер Sofia Songwriting Camp. Там певицата попада в една неочаквана, но съдбовна колаборация, за която заслуга има и Emil Hovmark – шведски продуцент, който придава на парчето модерния европейски отпечатък. 

Композиция, която звучи едновременно интимно и мащабно, подчертава специфичния вокален тембър на Елизабет, който отдавна я отличава от останалите млади изпълнители.

Видеото е истински емоционален взрив. По идея на Саня Армутлиева, клипът ни потапя в интензивна любовна реалност. Режисьорът Иван Димитров – Torex ни предлага кинематографично преживяване, в което Елизабет и професионалният танцьор Димитър Георгиев – Джими разказват история, преплетена в пасо добле и танго. Всеки кадър прелива от меланхолия и житейска истина, правейки видеото не просто фон към музиката, а нейно визуално продължение.

Песента на Елизабет е за онези моменти, в които думите не стигат, и единственото, което остава, е погледът.

"Пак ще се погледнем" идва, за да докосне онова, което не се изрича", сподели младата певица социалните мрежи. 

Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
