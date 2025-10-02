WOLF HUNT – рок и метъл фестивал с вход свободен ще разтърси Челопеч

В събота - 11 октомври 2025 г. - парк "Корминеш" край Челопеч ще се превърне в епицентър на българската рок и метъл сцена. Първото издание на конкурса WOLF HUNT ще събере на едно място 10 нови български банди, които ще представят своята авторска музика в стремеж да покорят първото място, а гост-изпълнител са ветераните от Конкурент. Фестивалът е с вход свободен и обещава да предложи не просто музикална надпревара, а истинско музикално приключение сред природата.

В тазгодишния "лов" за нови таланти се включват десет избрани банди: Backbone, Mud Ocean, Phantom, Whatever Men, Overhook, KYNETIC, Angel Ashes, Death Row, Dust и Mr. Dazzletone. Всяка група ще има своето време на сцената, за да запали публиката с авторската си музика. А именно публиката ще бъде решаващият фактор – феновете на място ще определят победителя в състезанието.

Огромен интерес

"Още в своето първо издание интересът към WOLF HUNT е впечатляващ, като кандидатствалите групи са над 60. От тях трудно избрахме 10, но селекцията е страхотна – имаме банди с различен стил и заряд, което прави конкурса още по-вълнуващ. Очаква ни страхотен купон с младата рок и метъл вълна в България", споделя Емил Анчев, вокал на рок група Конкурент и един от организаторите на фестивала.

Входът за WOLF HUNT е свободен за всички фенове на 11 октомври - събота, а програмата започва от 18:00 часа. За посетителите е осигурен и безплатен палатков лагер на територията на парк "Корминеш". Така феновете ще могат да се потопят изцяло в атмосферата на фестивала и да прекарат уикенда в компанията на готина музика сред природата.

Следете всичко актуално за WOLF HUNT на www.wolfpath-rockfest.com, както и в профилите във Facebook и Instagram. Събитието се организира от Konkurent Music със съдействието на община Челопеч. Изданието се провежда в памет на Илко Илиев - Финиза, основен двигател на Wolf Fest - Вълчата пътека.