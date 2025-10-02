Войната в Украйна:

02 октомври 2025, 10:16 часа 260 прочитания 0 коментара
Старт на новия сезон в Sofia Live Club: Интересни имена и силни емоции

С настъпването на есента SOFIA LIVE CLUB отново отваря врати за нов сезон, който обещава много музика, емоции и незабравими срещи със звезди от българската сцена. Началото ще бъде поставено на 2 октомври с един истински празник – Жоро Низама ще отбележи своите 44 години на сцената с шоу, което събира смях, неподправено настроение и палитра от превъплъщения. От Тина и Бионсе до Фреди Меркюри – Низама ще поднесе непоказани по телевизията изпълнения, но най-вече ще бъде себе си – Жоро Низамов в ролята на Жоро Низамов.

Само ден по-късно, на 3 октомври, клубът ще посрещне Нина Николина, която избра именно SOFIA LIVE CLUB за премиерата на новия си албум "Global Pop". Това не е просто албум – това е визия за това как звучи българският поп, когато е създаден със смелост и класа. Пет нови песни, дело на тандема Мага (Магомед Алиев) и Гергана Турийска, ще се преплетат с вече обичаните "Ти", "Не мога" и "Със затворени очи", представени в специални концертни версии. На сцената до Нина ще застанат Калин Вельов, Мартин Денев, Мартин Ташев и "Магическите гласове", за да превърнат вечерта в празник на музиката. 

Вълнението продължава на 4 октомври с дебютния албум на формацията 4 of A Kind, чиито авторски композиции носят енергията на джаз-рока, фънка и фюжъна. След тях, на 5 октомври, традицията продължава с Точка БГ, които ще отбележат началото на новия си творчески сезон с концерта "Следи от лято", една музикална прегръдка между носталгията по отминалото и поезията на настъпващата есен.

Още акценти от октомврийската програма

През втората седмица на октомври публиката ще се смее с Inside Joke и тяхното "София срещу Провинция", а след това ще пътува през сезоните с R.S. Riverman Group и втория албум на Радослав Славчев "Eternal Synergy", проект, който съчетава дълбочината на джаза и свободата на импровизацията.

На 11 октомври на сцената ще избухнат "Лисицата и Котараците", които ще представят новия си клип "Devil Sent Me" по романа "Майстора и Маргарита". Магия, мистика и див рок ще се слеят в едно експлозивно шоу, водено от харизматичната Милица Гладнишка. Финалът на първата част от октомврийската програма ще постави Bingo Symphony Orchestra на 12 октомври, формация, която умело преплита джаз, рок, класика и ъндърграунд в завладяващи интерпретации и авторски композиции.

Така SOFIA LIVE CLUB дава заявка за един сезон, изпълнен с различни музикални светове, от поп и джаз, през фънк и рок, до стендъп и жанрови експерименти. Всичко това на една сцена, в сърцето на София.

Яна Баярова
