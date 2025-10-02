Васко Василев – будител в Деня на музиката

Изложба в чест на световно известния музикант Васко Василев беше открита на Моста на влюбените в София. Специалното издание на проекта "Моите будители" – "Васко 55" разказва живота на изпълнителя от 5 до 55 години и събира уникални кадри от различни точки по света. Инициативата се осъществява за 5-а поредна година от българската семейна компания "Фантастико груп".

"Това е един проект, с който насочваме общественото внимание към наистина стойностните личности в България и невероятните постижения в областта на културата, образованието и спорта. Тази година изложбата показва фантастичната история на едно момче от "Люлин", което със своята цигулка покорява най-големите световни музикални сцени, свири с изпълнители като Мадона, Майкъл Джексън, Стинг, свири пред крале, но запазва в себе си момчешкото любопитство и остава очарователно обикновен - и всички в България го познават като Васко. Васко Василев."

С тези думи изпълнителният директор на "Фантастико груп" Светослав Гаврилов се обърна към почитателите на музиканта, дошли да разгледат изложбата. Сред тях бяха и родителите на Васко Василев – Красимира Талигарова и Петър Василев. Самият той пристигна специално за изложбата и ще остане в България по-малко от 24 часа. Той е първият участник в проекта "Моите будители", удостоен със специалната статуетка на програмата "Фантастико до теб", чрез която българската компания подкрепя различни каузи.

"Много ви благодаря! Искам да поздравя всички с прекрасния празник на музиката. Това е най-хубавият празник за мен. Бих искал да благодаря на "Фантастико" за подаръка в моя роден град, моя любим град с тези снимки и особено на Влади (Владимир Николов, оперативен президент на "Фантастико груп"), и за всичката помощ за концерта на 14-и октомври", каза Васко Василев.

От ляво надясно: Христо Русев, Васко Василев, Добромир Иванов и Костадин Кръстев-Коко

Изложбата е част от специалните събития, с които музикантът, завладял сърцата на милиони зрители по целия свят, ще отпразнува своя 55-и рожден ден с любимата си българска публика. В нея са включени кадри от личния архив на Васко Василев, както и фотографии на Костадин Кръстев-Коко, Христо Русев и Добромир Иванов, на които музикантът благодари лично. Експозицията съдържа кадри от емблематични моменти от детството на цигуларя, фотографии от Лондон, Москва, Токио, Валенсия и от любими места в България.

Инициативата "Моите будители" се осъществява всяка година със съдействието на Столична община. От името на кмета на града Васил Терзиев, Благородна Здравкова, зам.-кмет по "Култура, образование, спорт и младежки дейности" благодари на Васко Василев и на "Фантастико":

"Радвам се, че в Международния ден на музиката откриваме изложба, посветена на гениалния музикант Васко Василев. Неговият талант, вдъхновение и отдаденост надхвърли границите на България и беше припознат по целия свят. И аз искам да му благодаря за това, че отново е тук и София е част от неговата музикална история заедно с Лондон, Токио, Москва и Валенсия. Мостът на влюбените е място, на което се виждат едновременно динамиката на София, място, което символизира връзката между хората, както музиката на Васко Василев свързва милиони сърца, независимо от езика и разстоянието. Искам да изкажа най-искрени благодарности на "Фантастико груп" за тяхната инициатива и за това, че превръщат в кауза подкрепата на българските таланти."

Благородна Здравкова подари на Васко Василев и книгата "Етюдите на София", а първите зрители на изложбата получиха подаръци от "Фантастико" – дискове, книги и билети за концерта на музиканта на 14 октомври в зала "Арена София".

Жителите и гостите на града могат да разгледат вдъхновяващата експозиция "Моите будители" до 15 октомври на "Моста на влюбените". След това експозицията ще бъде представена и на други ключови локации.