"Всички села са обгазени": "Грийнпийс" иска ТЕЦ "Бобов дол" да работи само с един блок

За да бъде ограничено системното замърсяване от ТЕЦ "Бобов дол", работата на централата трябва да се ограничи до един блок.

За това настояха от "Грийнпийс" - България по време на своя акция, която се случва дни след принудителното затваряне на един от блоковете на теца и отварянето на друг след ремонт.

"Затварянето на един блок и отварянето на друг не е нито енергийна стратегия, нито решение за справяне с хроничен замърсител, какъвто е ТЕЦ "Бобов дол". Ето защо настояваме за постоянно ограничение на работата на централата до един блок, за да се ограничи системното замърсяване", обяви Десислава Микова, ръководител кампании в "Грийнпийс" – България.

Замърсяването

Кметът на близкото Големо село Васил Васев е категоричен, че целият регион страда от замърсяването на въздуха.

"Като погледнете от магистралата, тук е един смог. И когато вятъра духа в посока селото, не се диша. Всички села надолу са обгазени", заяви той.

По думите му инсталираната наскоро станция за измерване на качеството на въздуха се е наложило да бъде заменена малко, след като е започнала работа.

Според него в момента данните са в норма, просто защото вятърът духа в обратната посока.

Той обяви, че подава сигнали до институциите, но "никой не чува". Кметът обвини политическите партии, че с техни представители през годините са водени разговори по проблема, но когато спечелят изборите, обещанията им остават неизпълнени.

От "Грийнпийс" цитират данни за 2025 г., според които за годината са отчетени 55 превишения на средночасовата норма при допустими 24. От тях 30 са регистрирани от мобилна автоматична измервателна станция, управлявана от Изпълнителната агенция по околната среда (ИАОС), и 25 от постоянната измервателна станция в Големо село, която ТЕЦ "Бобов дол" беше принуден да инсталира през април същата година като ново изискване за разрешителното си, след силно настояване на местната общност. Нито една от станциите не е мерила през цяла година и въпреки това всяка по отделно е отчела повече от допустимите по закон превишения.

От организацията са категорични, че серният диоксид не е единственият замърсител. Местните жители многократно се оплакват от замърсяване с фини прахови частици - много често целият район се покрива с плътен слой черен прах.

ТЕЦ "Бобов дол" има и 15 глоби за замърсяване на водите в периода 2018-2023 г.

Акцията

Огромен надпис "TOXIC" под комините на ТЕЦ "Бобов дол", свързван с Христо Ковачки, разпъняха активисти на "Грийнпийс" – България. Те настояват работата на централата да бъде постоянно ограничена до не повече от един блок, както и да бъде изготвен ясен план за енергийна сигурност без зависимост от хронични замърсители – чрез възобновяеми енергийни източници и чисти технологии за балансиране.

Повече от 20 души, включително активисти от Унгария, Хърватия и Румъния, се включиха в акцията.

Миналата седмица министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова обяви принудителното затваряне на един от блоковете на теца. Друг обаче беше отворен след ремонт.

"Работата на ТЕЦ "Бобов дол", както и на всички въглищни централи, свързвани с Христо Ковачки, се представя като неизбежност, като така поставя в токсична зависимост българската енергетика. Системни нарушители на законите продължават да работят, като се крият зад неефективни ремонти, обжалват глоби и блокират всички опити на институциите да наложат законност в една индустрия, която е просто неспособна да работи по правилата", коментира Десислава Микова.

Според "Грийнпийс" ТЕЦ "Бобов дол" е основният индустриален замърсител в района на Големо село и Община Бобов дол, като централата е източник на токсичния за човешкото здраве серен диоксид (SO2) и въздухът, който дишат жителите на региона, е с редовно завишени нива на опасния газ.

Множество превишения на средночасовите и среднодневните норми са регистрирани в периода 2019-2025 г. През 2019, 2020, 2021 и 2025 г. броят им надхвърля, понякога многократно, допустимите по закон стойности.

Горенето на отпадъци

"ТЕЦ Бобов дол беше в центъра на скандал с изгарянето на отпадъци през 2018 - 2020 г. Тогава имаше огромна вълна на недоволство. След огромни протести ТЕЦ "Бобов дол" беше принуден да обещае, че повече няма да гори отпадъци. Разрешението обаче остана в тяхното разрешително, така че те имат право да горят отпадъци - 34 000 тона годишно. Сега има намерените това количество да бъде увеличено 5 пъти. Тази информация е буквално заровена в едно инвестиционно предложение", обяви Микова.

Горенето на отпадъци е изобретателен начин да се намалят разходите за въглеродни емисии, смятат активистите. В момента централата има разрешително на изгаряне на 34 000 тона отпадъци годишно, но иска повече от петкратно увеличение на позволеното количество - до 185 000 тона. Активисти стигат до информацията в документи към инвестиционно намерение за инсталиране на ново устройство на площадката на централата.

"Така изглежда токсичната зависимост! В публичния наратив тези тецове се представят като безалтернативен гарант за балансирането на енергийната система на България. Работа на Електроенергийният системен оператор (ЕСО) е да предложи ясен план за осигуряване на баланс за енергийната система, без зависимост от хронични замърсители – чрез възобновяеми източници и балансиране чрез чисти технологии. Такива има, те работят и щом други европейски държави могат да го постигнат, значи може и у нас. Настояваме такъв план да бъде изготвен и предложен в следващите месеци и да бъде приложен в най-кратки срокове!", коментира още Микова.