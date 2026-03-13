Спорт:

GREESH представят "Без лица" - четвърти сингъл от новия албум

13 март 2026, 12:57 часа 170 прочитания 0 коментара
GREESH представят "Без лица" - четвърти сингъл от новия албум

Днес, навръх "фаталния" петък 13-и, излиза четвъртият поред сингъл на GREESH, част от албума "Ще лъжеш ли". Песента "Без Лица" и видеоклипът към нея ще имат своята премиера и на живо, днес, от 20 ч. в Rock Bar Download, Пловдив. Публиката ще може да гледа клипа на голям екран, а музикантите ще разкажат повече за създаването на парчето, което повдига важен социален проблем, а именно – загубата на талантливите млади хора, които напускат страната ни в търсене на по-голям просперитет и щастие.

Още: Цар Плъх представиха "ТАМ": Техният саундтрак за петък 13 (ВИДЕО)

Новият сингъл е част от втория албум на квартета GREESH. Парчето излиза по-малко от месец след финала на успешното им зимно турне, с което групата представи "Ще лъжеш ли?" в десетки градове в България.

Подобно на други песни в албума, "Без Лица" е вдъхновена от важна социална тематика – за това как младите хора заминават за чужбина в търсене на по-добро бъдеще. Идеята на видеоклипа, дело на Алекс Генчев, Гриша Георгиев и Калина Кильовска, е да покаже колко е важно човек да запази себе си и идентичността си, въпреки трудностите, които животът ни сервира. Специално участие във видеото взимат много ученици и студенти, които подсилват емоционалния заряд. Част от кадрите са заснети в известния пловдивски бар Rock Bar Download. Мястото не е случайно, тъй като именно на тази сцена групата за първи път представи на живо албума си "Ще лъжеш ли". Останалата част е заснета в "НАР", новото пространство за осъществяване на идеи и изкуство в София.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Още: Hellion Stone за 10 години на сцена: Искаме да подарим на публиката по-добър рок концерт, но и истинско празненство за рожден ден

Текстът на парчето в стил гръндж e на Гриша Георгиев (вокал, бас и китари). Музиката и аранжимента правят заедно с Никола Джоков, който освен това е и на барабаните и клавишни. Записът и миксът са поверени на Борис Спасов/Жак, а мастерингът – на Младен Димитров/Mr. Moon.

Записът на новия сингъл е осъществен още миналото лято в студио "Sound Temple" в Пловдив, където групата създава и другите парчета от албума (освен "Нямам Нищо За Теб", което е направено в студиото на Народно читалище "Дружба" в Харманли).

"Без Лица" може да чуете в You Tube и Spotify. Песента ще има своята премиера и на софийска сцена по време на концерта на GREESH в Mixtape 5 на 24 април от 21 ч. Преди тях ще излязат момчетата от новата банда "You Died Yesterday". Билетите са в продажба на bilet.bg.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Българска музика концерти GREESH
Още от Музика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес