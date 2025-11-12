Отиде си вокалистът на прочуто поп трио

Още едно легендарно име от световната музикална сцена вече не е между нас. Ричард Дарбишър, бившият вокалист на поп триото Living In A Box от 80-те години, почина на 65-годишна възраст. Семейството му потвърди пред BBC, че е починал в понеделник (10 ноември), и заяви: "Всички сме много тъжни, но споменът за него и песните му ще останат живи." Бившите му колеги също отдадоха почит на "невероятния талант", наричайки го "чист майстор и майстор на своето изкуство". Те казаха: "Ричард, където и да си, ще ни липсваш много. Смехът, който споделихме, дивите приключения, които преживяхме, никога няма да бъдат забравени." Причина за смъртта не е посочена.

Още: Почина емблематична актриса от Холивуд, снимала с Робърт Редфорд и Пол Нюман

Кой е Ричард Дарбишър

Дарбишър се присъединява към групата през 1985 г., след като посещава същото звукозаписно студио в Шефилд като бъдещите си колеги Антъни "Тич" Кричлоу и Маркъс Вере. Те записват песента с едноименното заглавие, която се превръща в един от най-големите им хитове, и го канят да запише вокалите – след това официално се превръщат в трио.

Living In A Box singer Richard Darbyshire dies aged 65 https://t.co/kui60gE2cA — BBC News (UK) (@BBCNews) November 11, 2025

Дарбишър е роден на 8 март 1960 г. в Стокпорт и е израснал в Манчестър. Когато е на 13 години, се премества в Япония с родителите си и посещава американско пансионно училище.

Преди да се присъедини към Living In A Box, учи английска литература в Оксфордския университет и е член на манчестърската група Zu Zu Sharks заедно с басиста на Adam And The Ants Гари Тибс.

Две години след като се присъединяват към Living In A Box през 1985 г., те издават песента с едноименното заглавие като дебютен сингъл, който достига пето място в класацията на Обединеното кралство и се превръща в единствения им сингъл, пробиващ в Топ 40 на Billboard Hot 100 в САЩ. Дебютният им албум, също озаглавен "Living In A Box", достига 25-о място в класацията на Обединеното кралство.

"Room In Your Heart" от втория им албум "Gatecrashing" също достига пето място в британските класации, а през 2014 г. Ричард Дарбишър споделя, че се гордее с тази песен, защото му дава рядката възможност да свири на китара. В друг сингъл от албума, "Blow The House Down", участва китаристът на Queen, сър Брайън Мей.

Още: Почина вокалистът на обичана британска група

Дарбишър напуска групата през 1989 г. поради творчески различия и промени в звукозаписната компания, а групата се разпада през 1990 г., преди да се събере отново през 2016 г. с друг певец, Кени Томас. През 2022 г. те обявяват нов вокалист - Брайън Чеймбърс.

Междувременно Дарбишър се впуска в солова кариера и издава дебютния си солов албум "How Many Angels" през 1994 г. Той е писал песни за артисти като Лиза Стансфийлд, Дженифър Раш и Level 42, а преди смъртта си е провеждал семинари по писане на песни в Лондон, предава NME.