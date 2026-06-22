Хиляди посрещнаха началото на лятото с МОЛЕЦ в София (ВИДЕО)

Лятото официално започна с първия концерт от турнето на МОЛЕЦ – „Там където“. На 20 юни Vidas Art Arena в София събра хиляди фенове под открито небе за една вечер, посветена на музиката от албума „Параклис“ и на историите, които той продължава да разказва.

Концертът предложи редица специални моменти, които предизвикаха емоционални реакции у публиката. Сред най-вълнуващите от тях беше появата на тазгодишния победител от Евровизия – Дара, с която дуото изпя общата си песен. Към тримата артисти на сцената се присъедини и продуцентът на група USK, добре познат на феновете от участието си във видеоклипа към песента. Заедно те превърнаха изпълнението си в един от най-енергичните моменти на вечерта, посрещнат с бурните аплодисменти на феновете.

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По-късно на сцената МОЛЕЦ посрещнаха още един свой близък приятел и творчески съмишленик – Роби. Той подари на феновете изпълненията на „Никъде“ и „Как“ – песни, които през годините се превърнаха в любими за голяма част от публиката. Освен познатите хитове, зрителите имаха възможността да чуят и „Персеиди“ – нова песен от предстоящия албум на Роби, която голямата публика първа чу на турнето.

Една от най-големите изненади за вечерта беше представянето и на неиздадената песен „Пепел“, която също прозвуча за първи път на живо във Vidas Art Arena. Преди изпълнението ѝ Юли сподели, че е напълно възможно парчето никога да не бъде официално издадено. „Може и никога да не види бял свят“, сподели той, преди първите ѝ акорди да прозвучат пред хилядите присъстващи.

Освен музикалните изненади, концертът беше белязан и от силни лични послания към публиката. Дълго ще се помни емоционалното обръщение, което Крис отправи към феновете – думи, които уловиха същността на проекта „Параклис“ и връзката между артистите и хората пред сцената:

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„Параклисът не е място за съвършени хора. Параклисът е там, където пукнатините си личат – по стените, по сърцата, по думите в песните. И предполагам, щом си тук, значи поне един от нашите редове, поне една пукнатина, поне един наш страх, поне един наш копнеж живее и във теб.“

С успешния си концерт в София МОЛЕЦ поставиха началото на лятната си поредица от музикални събития, която ще продължи със Стара Загора (Летен театър, 27 юни), Пловдив (Античен театър, 15 август), Бургас (Летен театър, 30 август) и Варна (Летен театър, 5 септември). След интимните акустични срещи през зимата, музиката от „Параклис“ пое към откритите сцени, където отново ще срещне нови хора и истории, които да я припознаят като своя.

Билетите са в продажба в мрежата на Eventim, Bilet.bg и OMV.