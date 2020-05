Hills of Rock ще се проведе през 2021 година!

Уважаеми фенове,

През последните два месеца получихме десетки съобщения, показващи вашето вълнение, както и редица въпроси, свързани с тазгодишното издание на Hills of Rock. Работихме усърдно, за да направим този фестивал реалност, и сме благодарни за цялата загриженост, която всички вие показахте. Обещахме ви, че при каквото и да е развитие на ситуацията, ще ви информираме. Въпреки множеството неизвестни, с които се борим, бихме искали да споделим това, което ни е известно към момента. Усложнената международна обстановка, свързана с COVID-19, и ограниченията на Заповед № РД-01-256/11.05.2020 г. за провеждане на културни събития на открито, с допустима заетост до 30 % от капацитета на мястото, правят осъществяването на фестивала невъзможно през юли 2020 година. Несъмнено здравето е най-висшият актив, който днес ценим повече от всякога. С огромно съжаление трябва да ви информираме, че тази година вратите на фестивала няма да отворят. Ще ни липсва енергията на хилядите, очакващи с нетърпение появата на любимата си група и очакваме повече от всичко отново да изживеем онази неповторима емоция, която ни кара да настръхнем.Към момента можем да потвърдим, че всички закупени билети за изданието на Hills of Rock 2020 ще важат без презаверка за изданието през 2021. След обявяване на новите дати и всички артисти за Hills of Rock 2021, тези от вас, които няма да имат възможност да посетят фестивала ще могат да върнат своите билети в определен период. Искаме да ви помолим за две неща – разбиране и малко търпение, каквито вече неведнъж показахте, за да изясним оставащите въпроси. Екипът на Hills of Rock работи усилено по уточняване на конкретните дати за провеждане на фестивала през 2021 и финализиране на окончателната селекция от артисти. Бъдете здрави и нека рокът да бъде с вас!Екипът на Hills of Rock