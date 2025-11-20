Звезда на Реал Мадрид призна: Ямал е по-добър от мен! Меси е най-великият в историята

Атакуващият футболист на Реал Мадрид Франко Мастантуоно даде интервю, в което коментира интересни теми. 18-годишният аржентинец признава суперзвездата на Барселона Ламин Ямал за по-добът от двамата. Според таланта на "белия балет" на самия него все още му е нужно време за адаптация. Въпреки че е играч на "кралете", Мастантуоно заяви, че 8-кратният носител на "Златната топка" Лионел Меси е най-великият в историята.

Мастантуоно: Ямал е по-добър от мен

„Ямал е по-добър играч от мен, той показва невероятно ниво и вече е доказал, че преминава през фантастичен период. Пристигнах в Реал Мадрид и в момента преминавам през процес на адаптация, който се надявам да бъде бърз и да мога да свикна с ритъма на футбола в Европа“, каза Мастантуоно, цитиран от Cadena SER.

"Аз съм фен на Реал Мадрид, намирам се в най-големия клуб в света, но за мен във футбола най-великият винаги е бил Лионел Меси. И той ще бъде най-добрият футболист в света, докато не се откаже. Имах щастието да играя с него в националния отбор и това беше наистина фантастично. Оставя ме без дъх всеки път, когато докосне топката", каза още аржентинецът.

18-годишният талант премина в Реал Мадрид през август. През този сезон той е отбелязал един гол и е направил една асистенция в 12 мача във всички турнири.

