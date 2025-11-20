Студио Actualno:

Звезда на Реал Мадрид призна: Ямал е по-добър от мен! Меси е най-великият в историята

20 ноември 2025, 13:04 часа 231 прочитания 0 коментара
Звезда на Реал Мадрид призна: Ямал е по-добър от мен! Меси е най-великият в историята

Атакуващият футболист на Реал Мадрид Франко Мастантуоно даде интервю, в което коментира интересни теми. 18-годишният аржентинец признава суперзвездата на Барселона Ламин Ямал за по-добът от двамата. Според таланта на "белия балет" на самия него все още му е нужно време за адаптация. Въпреки че е играч на "кралете", Мастантуоно заяви, че 8-кратният носител на "Златната топка" Лионел Меси е най-великият в историята.

Мастантуоно: Ямал е по-добър от мен

„Ямал е по-добър играч от мен, той показва невероятно ниво и вече е доказал, че преминава през фантастичен период. Пристигнах в Реал Мадрид и в момента преминавам през процес на адаптация, който се надявам да бъде бърз и да мога да свикна с ритъма на футбола в Европа“, каза Мастантуоно, цитиран от Cadena SER.

ВАР-ът на Actualno

"Аз съм фен на Реал Мадрид, намирам се в най-големия клуб в света, но за мен във футбола най-великият винаги е бил Лионел Меси. И той ще бъде най-добрият футболист в света, докато не се откаже. Имах щастието да играя с него в националния отбор и това беше наистина фантастично. Оставя ме без дъх всеки път, когато докосне топката", каза още аржентинецът.

18-годишният талант премина в Реал Мадрид през август. През този сезон той е отбелязал един гол и е направил една асистенция в 12 мача във всички турнири.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: "Чудото" на Световното първенство в Мексико: Нямаше клуб, а се превърна в национален герой

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Лионел Меси Реал Мадрид Ламин Ямал Франко Мастантуоно
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес