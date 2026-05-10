Ужасен пожар в София, черен дим оцвети небето (СНИМКИ+ВИДЕО)

Сериозен пожар гори в столицата, става ясно от снимки на очевидци в различни групи в социалните мрежи. Все още няма официална информация какво гори, но черен дим оцвети небето над столицата, часове след края на "Джиро Д'Италия", чиито последни етапи преминаха през България и приключиха в София.

Снимка: Rumi Ivanova/Кв. Орландовци/Facebook

Още: Огромен пожар във фабрика за пластмаси изстреля стълбове черен дим във въздуха (ВИДЕО)

Какво се знае до момента

По информация на bTV пожарът е някъде зад парк "Заимов", а към мястото са изпратени две пожарни. Агенция "Фокус" твърди, че по тяхна информация огънят гори в столичния квартал "Хаджи Димитър" до "Балкан стар" ритейл и е обхванал изоставена сграда. Тази информация е потвърдена и от БТА, за които от пожарната са уточнили, че огънят гори на ул. "Резбарска".

Според публикация в групата "Кв. Орландовци" във Facebook камион се е запалил някъде в района на Сточна гара. "Много е страшно" пише потребителка, която е снимала дима от балкона си. Други потребители обаче смятат, че толкова много дим не може да се издигне от един горящ камион. В други публикации по темата се твърди, че пожарът е в кв. "Хаджи Димитър" или "Света Троица".

Снимка: Actualno.com

Репортер на Actualno.com засне внушителния димен облак от бул. "Цар Борис III".

Очаквайте подробности!