Новият директор в Локомотив Пловдив: „Основен приоритет са ми децата и тяхното интегриране“

21 март 2026, 12:19 часа
Локомотив Пловдив назначи Георги Величков като новия си изпълнителен директор. Това се случи само няколко дни след раздялата на „смърфовете“ с предишния заемащ длъжността Тома Цилев. Величков даде първото си интервю като изпълнителен директор пред сайта на Локомотив Пловдив. В него той говори за главния си фокус като част от клуба и основите акценти, върху които ще наблегне в работата си.

Георги Величков: „Щастлив съм, че ще имам възможността“

Ето какво каза Георги Величков: „Приех поканата без да се замисля, защото аз съм израстнал на този стадион и от малък съм закърмен с “черно-бялата” идея. Щастлив съм, че ще имам възможността да помогна на любимия си клуб, и съм радостен, че поемам поста в момент, в който ПФК Локомотив става на 100 години! За мен това е огромна чест! Много е важно с нашите действия да носим щастие на “черно-белите” фенове, които за мен са най-великите в България!

Още: Роден гранд действа бързо: назначи нов директор само дни след като махна стария

Фенове на Локомотим Пловдив

„Локомотив се намира в добри позиции“

Основен приоритет в моята работа ще бъдат децата от детско-юношеската школа и тяхното интегриране в първия отбор. Моето желание е да се продължи и увеличи налагането на млади български футболисти. Основен акцент ще бъде, разбира се, и представителния отбор. Локомотив се намира в добри позиции да атакува местата за европейските турнири – тимът се намира на 6-то място в класирането, а освен това и е на полуфинал за Купата на България. Ще дам всичко от себе си, за да помогна на Локомотив да бъде на мястото, на което му приляга – сред най-добрите в Европа!“

Още: Без повече мачове на „нива“: роден гранд подновява терена си

Николай Илиев
