Забрана за трансфери: кошмарът за емблематичен български тим продължава

Берое със сигурност изживява един от най-лошите си сезони през последните години. Заралии са в зоната на изпадащите в Първа лига, разделиха се с голямата си звезда Алберто Салидо, бяха им наложени какви ли не санкции и глоби. Сега пред тях има още едно препятствие. Според колегите от „Gong“, от ФИФА са наложили на Берое трансферна забрана. Този нов удар за заралии идва, след като те не са платили финансови задължения към бившия си футболист Тиаго Сейхас.

Тиаго Сейхас изкара два периода в Берое

Тиаго Сейхас е дефанзивен полузащитник, който изкара два периода в Берое. Първо той пристигна в България, след като беше останал без отбор. Заралии го привлякоха като свободен агент през лятото на 2023 г. След половин година го продадоха в Полша за 200 000 евро. През лятото на 2024 г. той отново се завърна в Берое, този път със свободен трансфер. И окончателно авантюрата му със заралии приключи през лятото на 2025 г., когато той отново остана свободен агент.

Берое не може да прави трансфери докато не изплати дължимото на Сейхас

Няколко месеца по-късно той подписа с молдовски клуб, където играе и в момента. Но явно финансовата криза в Берое си казва думата и заралии не са му изплатили всички дължими суми, под формата на възнаграждения. Това води до тази тежка санкция от ФИФА. Според официалното решение на футболната централа Берое няма право да регистрира нови играчи, докато не се изплатят всички пари, които се дължат на Тиаго Сейхас.

