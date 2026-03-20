Концертът на Magic Queen е след броени часове. Какво да очакваме?

Една от най-завладяващите трибют банди на великите Queen пристига за първото си шоу у нас утре, 21 март, в клуб Joy Station. Magic Queen е група, която не просто "пресвирва" Queen, а пресъздава духа, енергията и величието на Фреди Меркюри и компания с респект и вдъхновение.
Какво да очаквате?
Най-големите хитове на Queen – "Bohemian Rhapsody", "We Will Rock You", "Somebody to Love", "Don’t Stop Me Now", "We Are the Champions"…
Рок химни за адреналин – "I Want It All", "Tie Your Mother Down", "Hammer to Fall", "One Vision"
Изненади за феновете – Парчета, които рядко се чуват на живо, но носят истинска тръпка.
Вратите на клуба ще бъдат отворени за публика в 19 ч., а Magic Queen ще излязат на сцената точно в 20 ч. Билети за шоуто на Magic Queen все още могат да бъдат закупени в мрежите на Bilet.bg и Ивентим, както и онлайн на https://sme.bilet.bg/ и https://eventim.bg/. Деца до 10-годишна възраст влизат без билет, но с придружител, съобщават организаторите от Sofia Music Enterprises.
