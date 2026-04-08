Живот по ноти, от първия до последния акорд, продължава и през 2026

Музиката има силата да прави повече от това да вълнува, тя може да вдъхновява действия, да създава промяна, да носи реална подкрепа. И през новата концертна година Fest Team продължава и доразвива своята социална ангажираност не чрез символични жестове, а чрез устойчиви инициативи с измерими резултати. През 2026 програмата включва четири кампании, всяка от които фокусира върху различен кръг от хора - тези, които чакат или се надяват за нов живот, децата, за които музиката да стане по-достъпна, възрастните, които заслужават да се чувстват видими и приети и хората с увреден слух, за които концертното преживяване доскоро беше невъзможно.

Работата на най-големия музикален промоутър у нас в тази посока вече е получила и официално признание - “Специална награда” за иновативна програма от Министерството на труда и социалната политика, второ място за “Най-добра социална политика на МСП” от Българския форум на бизнес лидерите и награда от Сдружение “България си ти” за инициативата “Музика за всички”. Най-важното признание обаче са реалните истории на хората, до които е достигнала помощта.

Със силата на музиката и доброто сърце на хиляди фенове, кампанията на Fest Team и Фондация “Искам бебе“ “Живот от нота”, стартирала през 2023 г., ще осигури на близо 100 млади жени от цялата страна на възраст до 35 г. хормонални изследвания на репродуктивния си статус, а 30 от тях – ще получат и първата си консултация при специалист. С част от средствата ще бъдат финансирани инвитро процедури и изследвания на две двойки, които мечтаят да станат родители. В началото на 2025 г., благодарение на даренията в “Живот от нота” се роди малкият Христо.

За много деца досегът с музиката остава далечен и недостижим. Fest Team и фондация “Музика за България” заедно с Rockschool работят за промяна на това чрез проекта ”Музикална класна стая” - оборудване на музикални кабинети и интерактивни уроци в столични училища. Събраните чрез дарения средства за 2025 г. все още не достигат напълно необходимото ниво за пълното обзавеждане и ремонт на музикален кабинет, но Fest Team поема ангажимент да допълни липсващия ресурс и да осигури реализирането на първия оборудван кабинет по кампанията. Проектът вече започна своята реализация в 83 ОУ “Елин Пелин”, с подкрепата на директора г-жа Божанка Дамянова и Столична Община, а ремонтните дейности предстоят в следващите месеци. Идеята е проста - не всяко дете ще стане артист или музикант, но всяко дете трябва да получи шанса да бъде вдъхновено.

Освен за младите, социалната платформа на Fest Team допринася и за улесняването на достъпа до изкуството на хора в напреднала възраст, както и за тяхното социално интегриране. През изминалата година в инициативата на проекта ”Аз съм тук”, който предлага уроци по танци и оздравително движение, адаптирани към спецификите на възрастта, се включиха 171 участници на възраст между 60 и 94 г., както и професионални танцови преподаватели, артисти и социални експерти. На сцената на Vidas Art Arena се проведоха редовни безплатни занятия, съвместни занимания между поколенията и публични беседи за ученето, смисъла и активното присъствие. През изминалата година бяха раздадени и 171 културни паспорта, даващи безплатен достъп на участниците до културната програма на Vidas Art Arena. В момента тече пролетното издание на програмата в залите на Dance Station, а летният сезон отново предстои да бъде на открито като част от лятната програма на Vidas Art Arena.

Сред приоритетите на Fest Team е и достъпността на събитията за хора с увреден слух. Чрез проекта ”Музика за всички”, с жестов превод от Stray Sheep и иновативни Haptic костюми, сензорни жилетки, предаващи вибрациите на музиката по тялото, 72 души успяха да съпреживеят концертите на Dream Theater, Guns N' Roses, Robbie Williams и фестивала Hills of Rock. През 2026 г. жестовият превод ще бъде осигурен на шест от големите събития на Fest Team: концертите на Eros Ramazzotti, Iron Maiden, на фестивалите PHILLGOOD и Hills of Rock и комеди шоуто на Sooshi Mango. С подкрепата на Община Пловдив се реализира и видеозапис на авторския български мюзикъл ”Книгата на мечтите” с жестомимичен превод, представен на сцената на зала “Колодрум” в Пловдив. Филмът ще достигне до деца от глухата общност, за да им отвори вратите към магията на мюзикъла и да ги направи част от един свят, който заслужава да бъде споделен с всички.

Fest Team продължава да полага системни и устойчиви усилия за по-добро бъдеще чрез инициативите, които подкрепя. Дарителите могат да подкрепят каузите не само по време на покупка на билет за събитията на Fest Team, но и директно чрез мрежата на Ticket Station. Повече подробности, финансова отчетност и истории на реални хора - на сайта на Fest Team.