"Ще покажем "Баба Алино 2": Портних с "доказателство", че не е виновен за "украинския град"

"Цирк" и "опит да се отклони вниманието" - така бившият кмет на Варна Иван Портних коментира поведението на сегашния градоначалник на морската ни столица Благомир Коцев, говорейки специално за удостоверенията за търпимост за комплекса в парк "Баба Алино", който се превърна в национална тема. Комплексът е изграден от украински инвеститор - Олег Невзоров, който в България е известен с фирмата си "Корпорация КУБ".

Издадени са "от един районен архитект, който е районен архитект от 2004 година", продължи Портних и според него това било доказателство, че той не е замесен, защото през 2004 година още нямало ГЕРБ. На всяка сесия на Общинския съвет задаваме въпроси за незаконно строителство на Благомир Коцев - не само за "Баба Алино", а и за Морската градина. За 2 години той не ни е отговорил на въпросите, подчерта екскметът на Варна.

Портних се закани, че "ще покажем" "Баба Алино 2" - на няколкостотин метра от сегашния комплекс и никой там не се бил трогвал какво става, по думите му пред БНТ.

Кой е виновен?

Портних категорично отрече да е имало информация за сеч на гора и започване на строежи в "Баба Алино", докато той е кмет. И каза - през 2024 година "Корпорация КУБ" е поискала промяна в устройството на територията (Подробен устройствен план), а през 2025 година Коцев се бил подписал да се придвижи процедурата "чрез приятеля си" арх. Кристиян Саралиев (председател на Експертния съвет по устройство на територията към Община Варна). Заради "търпимостите" уволних архитект Бузев (Владимир Бузев, главен архитект на Варна), Коцев го върна.

"Отговорността за незаконното строителство е само на кмета", настоя Портних, който посочи Коцев като виновен за всичко. Според него, казваното от Коцев "са едни разкази, които да отклонят вниманието от реалната отговорност". Някак встрани е кметът на район "Приморски", който също е от ПП-ДБ - той е в сянка, но с години е забавял преписки, продължи Портних и не се съгласи, че това е ставало докато Благомир Коцев беше месеци наред в ареста и управлението на Варна беше силно затруднено.

Припомняме, че Портних, бившият областен управител Стоян Пасев и служители на държавната администрация бяха обвинени от Европейската прокуратура. Според обвинението, те са участвали в схема, в която чрез фалшифицирани документи и невярна информация са източени милиони левове от европейските фондове – пари, които е трябвало да отидат за реална инфраструктура и развитие на региона, а не за фиктивни проекти и лични облаги - ОЩЕ: Европрокуратурата даде на съд за измама бившия кмет на Варна Иван Портних