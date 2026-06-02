Путин "подкани" и руски олигарси са почнали да "даряват" за военна победа на Русия в Украйна

Руският бюджет започна да получава "дарения" от руски милиардери. Това съобщава изданието "Експерт", позовавайки се на свои източници. Става въпрос за превеждане на траншове от сметките на дъщерни дружества на големи компании. До края на годината се очаква да бъдат получени приблизително 300 милиарда рубли.

Според портала "Електронен бюджет", размерът на безвъзмездните плащания в руския федерален държавен бюджет от неправителствени организации към 28 май възлиза на 225,5 милиарда рубли, в сравнение с 15 милиарда рубли към 1 май.

На 26 март 2026 г., след конгреса на Руския съюз на индустриалците и предприемачите, руският диктатор Владимир Путин проведе закрита среща с големи бизнесмени. На срещата той покани олигарсите "доброволно" да отделят пари за войната в Украйна, според The ​​Bell. По информация на FT, бизнесменът Сюлейман Керимов обявил готовността да допринесе със 100 милиарда рубли

По-късно ръководителят на Руския съюз на индустриалците и предприемачите (РСПП) Александър Шохин и прессекретарят на Путин Дмитрий Песков потвърдиха, че един от участниците в срещата е заявил, че има необходимост да се отпускат пари на държавата. Песков обясни, че големите руски бизнесмени смятат за "свое задължение" да правят такива парични вноски в руския бюджет