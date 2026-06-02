Има резон да се мисли в това направление. Винаги, когато трябва да се ореже от нещо и това са пенсионерите, ми изглежда като абдикация от мислене. Ние сме шампион по намаляване на населението. Благосъстоянието на определени социални групи, при положение, че има толкова нереформирани сектори, иска повече мислене и въображение. Зейна дупка и веднага започваме с паническите движение. Имаме други сланинки, от които да изрежем.

Това мнение изрази икономистът Кузман Илиев в ефира на Нова телевизия относно отпадането на ковид добавката за новите пенсии.

По думите на Никола Янков това са социални помощи, не са пенсии. „Едното няма нищо общо с другото. Това няма да имам никакъв ефект за бюджета, но тази тема трябва да се засегне. Засега се говори доста плахо за реформи“, каза той.

