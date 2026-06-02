Кой ще е кандидатът на ГЕРБ за президент: Лидерът на СДС очерта неговия профил

02 юни 2026, 7:58 часа 843 прочитания 0 коментара
Лидерът на СДС, чат от коалицията с ГЕРБ в няколко Народни събрания - Румен Христов очерта профила за кандидат за президент на партията на Бойко Борисов за предстоящите президентски избори през есента. "Нямаме имена за кандидат за президент, а нашият кандидат е този, който гледа на Запад и този, който е готов да отстоява българския национален интерес в Европейския съюз", коментира Христов в студиото на bTV. Още: "Без нас няма да мине": Лидерът на СДС заговори за отстъпки за новия ВСС

Впоследствие Христов коментира предложенията на "Прогресивна България" в удължителния бюджет. Според Христов на малките партии ще им е трудно да се издържат с по-малка субсидия. Трябва да бъдат осигурени нормални условия за работа на политическите формации в Народното събрание, призова той.

Според него предложенията на "Прогресивна България" са популизъм.

Румен Христов е на мнение, че трябва да бъдат намалени регулациите и административните натиск за бизнеса. Той определи още като "добри" предложенията на управляващите за въвеждане на справедлива цена

Лидерът на СДС обяви още, че ще подкрепи замразяване на депутатските заплати, като се обяви и за реформа в държавната администрация. 

Румен Христов смята още, че комплексът "град в града", известен още като "Баба Алино" край Варна, може да се използва за барбекю. Той смята, че виновни за незаконния комплекс са РДНКС във Варна и съответно кметът на морската столица - Благомир Коцев.

Антон Иванов
