02 юни 2026, 8:29 часа 965 прочитания 0 коментара
"Мързеливци, страхливци, комунистически подход": Николай Василев подкара поименно заради 20 млрд. лева дълг

"Почти няма нищо, това е пораженческо мислене". Така бившият вицепремиер Николай Василев коментира бюджетната и икономическа политика на правителството на Румен Радев. Още нищо не са казали за бюджета, а искат да теглят 4 млрд. евро дълг – все едно някой да каже, че ще си купи още 4 стека цигари - "пък после ще видим". "Вярно, че не е минало много време – другата седмица ще кажат ли нещо", добави Василев пред БНТ.

Той одобри намеренията на "Прогресивна България" за намаляване на партийната субсидия, обаче посочи, че е твърде малко – имаше референдум на Слави Трифонов, гласувахме (и аз) за 1 лев на глас. А за ковид добавката в пенсиите и махането ѝ Василев напомни – само за новите пенсионери е!

"Не виждам нищо дясно - виждам комунистически контрол на цените", заяви Николай Василев и добави, че не си спомня такова нещо дори при Жан Виденов.

Никола Василев се възмути, че сегашният финансов министър (Гълъб Донев) е бил два пъти служебен премиер – той сега ли разбра "за лошото наследство", попита бившият вицепремиер. 10 правителства в бюджетната сфера не направиха нищо - "всичките са мързеливи, страхливи. Финансовите министри са некадърници, а премиерите им - безхаберници", възмутено заяви Василев, описвайки нови 20 млрд. лева дългове за всички в България. Но попитан дали влязохме в еврозоната със счетоводни хватки, той отвърна, че е трябвало да влезем в еврозоната преди 15 години, но "закъсняхме жестоко". "До пролетта на миналата година отговаряхме на книга на условията", продължи Василев, но разкритикува бюджетната политика на България и след като е било казано, че ще ни приемат в еврозоната, съвсем сме "го ударили през просото".

"Съкратете до 30 000 души от администрацията – тя ще работи по-добре. Защо последните правителства не съкратиха една бройка от 9000 незаети щата? Мързел и страх", настоя Василев. И обърна внимание как има пълен застой с качествените концесии в България. Бях дете, като чувах за АМ "Хемус" във Варна, продължи той.

"Смята се, че всички реформи са непопулярни и болезнени – това не е така", заяви Василев и си спомни, че като бил във властта, са били съкратени 17 000 чиновници и за тази реформа имало обществена подкрепа. Освен това – да се изчистят измамите с ТЕЛК. "Никой с щедрост и безхаберие не печели отново избори – правителството на Виденов", каза още Василев и даде пример с "един премиер, който определи партията си като "готини" и накрая им спретнаха едни страхотни протести. Който прахосва пари, не печели избори - популистите живеят в Куба и Северна Корея".

"Чудя се дали не е полезно да има наказателна процедура от ЕС за бюджета – за мен това е засрамване и мъмрене пред строя. А представяте ли си да няма – всички популисти ще кажат, че Европа не ни е смъмърила и дайте напред", изложи гледната си точка Василев. И се възмути как може сега управляващите да говорят за "мек свръхдефицит" - какво е това, приемлива загуба от Черна гора ли?

Ивайло Ачев Редактор
