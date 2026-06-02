Разруха 8 месеца след потопа: Летният сезон на "Елените" е под въпрос

Курортният комплекс "Елените" все още е без нормално електроснабдяване и водоснабдяване, а институциите са изправени пред нови въпроси около строителния контрол и законността на част от сградите. Това става осем месеца след опустошителното наводнение в курорта, при което загинаха четирима души. Речното корито и колекторът под хотел "Негреско" продължават да будят тревога.

Жител коментира в ефира на Нова телевизия, че ако се случи един проливен дъжд през юли, когато плажът е пълен с хора, трагедията може да се повтори. "Институциите трябва ясно да кажат - наистина ли е почистен този колектор и безопасен ли е", добави той.

Местните настояват за спешна държавна помощ и да се отпуснат средства за изграждането на речно корито, което да може да поеме подобна вълна в бъдеще.

Проблемите с инфраструктурата остават нерешени. Канално-помпената станция продължава да е затрупана с тиня и отпадъци, което води до нови запушвания при всеки по-сериозен валеж.

Подготовка за летния сезон

Според собствениците, въпреки липсата на трайно решение, вече се правят опити за привличане на туристи. "В момента има ток и вода за този хотел, защото се рекламира и се подготвя за сезон. Ако го отворят, ние ще бъдем тук ежедневно и няма да позволим нито един турист да бъде подведен", предупреждава Стоян Атанасов, който е собственик на три апартамента в комплекса.

"Всички хора тук бедстват, а летният сезон вече започна. Някои нямат достатъчно средства дори за храна. Разходите са огромни. Молим кмета да се срещне с нас и да помогне за решаването на проблема със собственика на земята", призова Маншук Тугамбаева, която е собственик във „Вила Романа“.

Липсата на ток и вода поражда и опасения от възникване на епидемии през летните месеци.

Плажът в Елените към момента няма вписан концесионер в регистрите на Министерството на туризма и няма заявен наемател. Въпреки това на ивицата вече са подредени чадъри и шезлонги, което показва, че някой очаква туристи това лято.

Дали курортът ще успее да посрещне посетители при липсата на решени инфраструктурни проблеми и продължаващите проверки на институциите, остава открит въпрос.