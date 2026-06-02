Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Разруха 8 месеца след потопа: Летният сезон на "Елените" е под въпрос

02 юни 2026, 7:47 часа 846 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno.com/Мартин Стоянов
Разруха 8 месеца след потопа: Летният сезон на "Елените" е под въпрос

Курортният комплекс "Елените" все още е без нормално електроснабдяване и водоснабдяване, а институциите са изправени пред нови въпроси около строителния контрол и законността на част от сградите. Това става осем месеца след опустошителното наводнение в курорта, при което загинаха четирима души. Речното корито и колекторът под хотел "Негреско" продължават да будят тревога.

ОЩЕ: След потопа: Дезинфекцираха курортно селище „Елените“

Жител коментира в ефира на Нова телевизия, че ако се случи един проливен дъжд през юли, когато плажът е пълен с хора, трагедията може да се повтори. "Институциите трябва ясно да кажат - наистина ли е почистен този колектор и безопасен ли е", добави той.

Местните настояват за спешна държавна помощ и да се отпуснат средства за изграждането на речно корито, което да може да поеме подобна вълна в бъдеще.

Проблемите с инфраструктурата остават нерешени. Канално-помпената станция продължава да е затрупана с тиня и отпадъци, което води до нови запушвания при всеки по-сериозен валеж.

Подготовка за летния сезон

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Според собствениците, въпреки липсата на трайно решение, вече се правят опити за привличане на туристи. "В момента има ток и вода за този хотел, защото се рекламира и се подготвя за сезон. Ако го отворят, ние ще бъдем тук ежедневно и няма да позволим нито един турист да бъде подведен", предупреждава Стоян Атанасов, който е собственик на три апартамента в комплекса.

ОЩЕ: Ще се събарят ли хотели в "Елените"? Отговорът от началника на ДНСК

"Всички хора тук бедстват, а летният сезон вече започна. Някои нямат достатъчно средства дори за храна. Разходите са огромни. Молим кмета да се срещне с нас и да помогне за решаването на проблема със собственика на земята", призова Маншук Тугамбаева, която е собственик във „Вила Романа“.

Липсата на ток и вода поражда и опасения от възникване на епидемии през летните месеци.

Плажът в Елените към момента няма вписан концесионер в регистрите на Министерството на туризма и няма заявен наемател. Въпреки това на ивицата вече са подредени чадъри и шезлонги, което показва, че някой очаква туристи това лято.

Дали курортът ще успее да посрещне посетители при липсата на решени инфраструктурни проблеми и продължаващите проверки на институциите, остава открит въпрос.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Наводнение летен сезон Елените хотел Негреско
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Бургас
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес