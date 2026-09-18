Тангра дават нов живот на легендарната песен "Безсъние" на Чочо Владовски (ВИДЕО)

Легендарната песен "Безсъние" на Чочо Владовски получава нов живот в специален нов запис от Тангра. Групата се връща към една от знаковите песни от историята на българската музика, за да я представи пред ново поколение слушатели, без да губи емоцията и силата на оригинала.

"Безсъние" остава сред песните, свързвани с характерния глас и присъствие на Чочо Владовски. В новия си прочит Боби Косатката, Дани Ганчев, Иво Чалъков, Стефан Попов и Валери Григоров – Рио запазват духа на оригинала, но добавят своята енергия и музикален почерк, превръщайки песента в естествено продължение на историята ѝ. В последните години "Безсъние" намира своето място в концертите на Тангра и получава изключително силен отзвук от публиката, което е и една от причините групата да реши да запише песента официално.

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Към новия запис групата представя и видеоклип, режисиран от Васил Стефанов, който допълва новия прочит на песента със своята визуална интерпретация.

Това е песен за самотата, която не оставя човек да заспи, за онова състояние между спомена, липсата и надеждата, в което мислите не спират. Текстът е на Александър Петров, един от най-разпознаваемите автори в българската поп и рок музика, създал думи за редица песни, останали в историята на българската сцена.

Малко след премиерата, "Безсъние" ще прозвучи на живо заедно с други емблематични песни от репертоара на групата на 1 октомври в Кино "Кабана".

"Безсъние" е поредният пример как една силна песен може да премине през поколенията, да бъде преоткрита, да заживее отново на сцената и да получи нов глас, без да загуби връзката си с историята.

Билети за концерта на 1-ви октомври могат да бъдат намерени на swiftix.bg.

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