След Нидерландия: Още една страна бойкотира "Евровизия" в Бургас заради Израел

Ирландия няма да участва в конкурса „Евровизия“ през 2027 г. за втора поредна година, съобщи на 17 септември местният телевизионен оператор RTE, като така Дъблин стана втората европейска столица, бойкотирала състезанието в Бургас. Ирландия беше една от петте държави, които не участваха и в изданието от 2026 г. във Виена в знак на протест срещу участието на Израел - заедно с Исландия, Нидерландия, Словения и Испания. Миналия месец нидерландската обществена телевизия AvroTros обяви, че също ще бойкотира конкурса в България през 2027 г.
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И сега Ирландия се позовава на същата причина - продължаващите жертви в Ивицата Газа, за които тя обвинява Израел.
„RTE счита, че участието на Ирландия не може да бъде оправдано, предвид ужасяващите и продължаващи загуби на човешки животи в Газа и хуманитарната криза там, която продължава да излага на риск живота на толкова много цивилни“, се посочва в изявление на телевизионния оператор.
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Ирландия няма и да излъчва "Евровизия" 2027
RTE заяви, че няма да участва през 2027 г., нито ще излъчва конкурса, който ще се проведе в Бургас.
Директорът на „Евровизия“ Мартин Грийн каза, че Европейският съюз на радио- и телевизионните оператори - организаторът на събитието - изразява съжаление, но уважава решението на RTE. „Те остават ценна част от нашето семейство и ще ни липсват“, цитират се думите му.
Ireland’s national broadcaster RTÉ will boycott the 2027 Eurovision Song Contest over Israel’s participation, citing the “appalling and ongoing loss of lives in Gaza.”— Clash Report (@clashreport) September 17, 2026
Ireland will not send an entry or broadcast the event in Bulgaria.
It also skipped the 2026 contest, along… pic.twitter.com/WfYkiqwm5R
Министерството на външните работи на Израел все още не е коментирало.
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Конкурсът през 2027 г. ще се проведе в Бургас, като големият финал ще се състои в „Арена Бургас“ на 15 май. Полуфиналите ще се състоят на 11 и 13 май.
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Още един бойкот
Преди това нидерландската телевизия също заяви, че няма да участва в „Евровизия“ 2027. Тя посочи, че конкурсът вече не може да се счита за неутрален, докато участваща държава продължава да е въвлечена в мащабен военен конфликт. Израел спечели второ място във Виена през 2026 г.
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Израел отхвърля обвиненията в геноцид. Страната твърди, че нейните войски провеждат операции по самоотбрана в Ивицата Газа и окупирания Западен бряг (другата палестинска територия, на запад от река Йордан) в съответствие с международното право.
Израелската армия започна военна операция в Газа в отговор на безпрецедентната атака, ръководена от „Хамас“, срещу южната част на Израел на 7 октомври 2023 г., при която загинаха около 1200 души, а 251 бяха взети за заложници. По време на израелската военна операция в палестинския анклав са загинали над 73 780 души, твърди министерството на здравеопазването на територията, управлявано от „Хамас“, чиито данни се считат за надеждни от ООН.
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