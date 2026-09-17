След Нидерландия: Още една страна бойкотира "Евровизия" в Бургас заради Израел

Ирландия няма да участва в конкурса „Евровизия“ през 2027 г. за втора поредна година, съобщи на 17 септември местният телевизионен оператор RTE, като така Дъблин стана втората европейска столица, бойкотирала състезанието в Бургас. Ирландия беше една от петте държави, които не участваха и в изданието от 2026 г. във Виена в знак на протест срещу участието на Израел - заедно с Исландия, Нидерландия, Словения и Испания. Миналия месец нидерландската обществена телевизия AvroTros обяви, че също ще бойкотира конкурса в България през 2027 г.

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И сега Ирландия се позовава на същата причина - продължаващите жертви в Ивицата Газа, за които тя обвинява Израел.

„RTE счита, че участието на Ирландия не може да бъде оправдано, предвид ужасяващите и продължаващи загуби на човешки животи в Газа и хуманитарната криза там, която продължава да излага на риск живота на толкова много цивилни“, се посочва в изявление на телевизионния оператор.

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Ирландия няма и да излъчва "Евровизия" 2027

RTE заяви, че няма да участва през 2027 г., нито ще излъчва конкурса, който ще се проведе в Бургас.

Директорът на „Евровизия“ Мартин Грийн каза, че Европейският съюз на радио- и телевизионните оператори - организаторът на събитието - изразява съжаление, но уважава решението на RTE. „Те остават ценна част от нашето семейство и ще ни липсват“, цитират се думите му.

Ireland’s national broadcaster RTÉ will boycott the 2027 Eurovision Song Contest over Israel’s participation, citing the “appalling and ongoing loss of lives in Gaza.”



Ireland will not send an entry or broadcast the event in Bulgaria.



It also skipped the 2026 contest, along… pic.twitter.com/WfYkiqwm5R — Clash Report (@clashreport) September 17, 2026

Министерството на външните работи на Израел все още не е коментирало.

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Конкурсът през 2027 г. ще се проведе в Бургас, като големият финал ще се състои в „Арена Бургас“ на 15 май. Полуфиналите ще се състоят на 11 и 13 май.

България спечели правото да бъде домакин на конкурса, след като DARA спечели „Евровизия“ 2026 във Виена с песента „Bangaranga“ – първата победа на страната ни в конкурса.

Още един бойкот

Преди това нидерландската телевизия също заяви, че няма да участва в „Евровизия“ 2027. Тя посочи, че конкурсът вече не може да се счита за неутрален, докато участваща държава продължава да е въвлечена в мащабен военен конфликт. Израел спечели второ място във Виена през 2026 г.

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Израел отхвърля обвиненията в геноцид. Страната твърди, че нейните войски провеждат операции по самоотбрана в Ивицата Газа и окупирания Западен бряг (другата палестинска територия, на запад от река Йордан) в съответствие с международното право.

Израелската армия започна военна операция в Газа в отговор на безпрецедентната атака, ръководена от „Хамас“, срещу южната част на Израел на 7 октомври 2023 г., при която загинаха около 1200 души, а 251 бяха взети за заложници. По време на израелската военна операция в палестинския анклав са загинали над 73 780 души, твърди министерството на здравеопазването на територията, управлявано от „Хамас“, чиито данни се считат за надеждни от ООН.

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