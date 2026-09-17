Цигуларка от Симфоничния оркестър на БНР обяви гладна стачка

Солист-оркестрантът от Симфоничния оркестър на Българското национално радио Ива Джаджева обяви, че ще започне гладна стачка от 28 септември заради липсата на решение за статута и финансирането на музикалните състави на БНР. В отворено писмо до президента, премиера, министъра на културата и депутатите от Комисията по културата и медиите Джаджева заявява, че протестът е "следващата, крайна форма на индивидуален протест".

По думите X повече от година музикантите от БНР настояват за промяна в статута и модела на финансиране на четирите музикални състава на радиото - Симфоничния оркестър, Биг бенда, Оркестъра за народна музика и Смесения хор.

"Не мога да остана безучастна към продължаващото институционално бездействие по отношение на съдбата на музикалните състави на БНР", посочва Джаджева. Още: Оркестърът на БНР с нов протест: Унизителни възнаграждения вече втори сезон

Тя подчертава, че музикантите не са настоявали за привилегии, а за "ясен, устойчив и справедлив модел", който да гарантира съществуването и развитието на съставите.

Според Джаджева проблемът не се изчерпва с размера на възнагражденията. По думите й става въпрос и за статута и професионалната перспектива на състави, които създават, изпълняват и записват българска музика и са част от културната памет на страната.

Тя посочва, че от встъпването в длъжност на настоящото правителство не е проведена официална среща между Министерството на културата и представителите на музикалните състави на БНР, на която да бъдат обсъдени конкретни предложения и проблеми.

Особено тревожен според нея е моментът, в който се намира България, тъй като страната се подготвя за Евровизия 2027.

"В навечерието на това значимо събитие Симфоничният оркестър на Българското национално радио се намира на прага на сериозна кадрова и финансова криза, която застрашава нормалното му функциониране и развитието му като водещ културен институт", пише Джаджева.

Тя заявява, че вместо да се подготвя да представя България на високо професионално ниво, оркестърът е принуден да се бори за финансова устойчивост, конкурентна среда и достойно възнаграждение. Още: Протест: Симфоничният оркестър на БНР отказа да изсвири Сергей Рахманинов (СНИМКА)

Искания

Затова Джаджева поставя две конкретни финансови искания, чието изпълнение обвързва с прекратяването на гладната стачка.

Първото е да бъде осигурен еднократен допълнителен разход за музикалните състави на БНР в бюджета на радиото за 2026 г. в размер на 350 000 евро. Средствата според нея трябва да бъдат използвани за преодоляване на непосредствените финансови дефицити и за осигуряване на условия за достойно възнаграждение и нормална работа на съставите.

Второто искане е бюджетът на БНР за 2027 г. да бъде увеличен с 2 млн. евро спрямо бюджета за 2026 г. Парите трябва да бъдат насочени към устойчивото финансиране и развитието на музикалните състави и към постепенното преодоляване на натрупаните структурни проблеми.Още: БНР ще освободи диригента Марк Кадин, оркестърът - недоволен

Джаджева уточнява, че тези средства не трябва да се приемат като окончателно решение на проблема със статута и финансирането на музикалните състави.

"Те са необходима непосредствена мярка, която да позволи на музикалните състави да продължат своята дейност, докато бъде изработен и въведен устойчив дългосрочен модел", посочва тя.

Музикантът подчертава, че гладната стачка е личен акт и лична отговорност, чрез който иска отново да постави бъдещето на музикалните състави на БНР в центъра на общественото и институционалното внимание.